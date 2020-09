Καταπέλτης οι “Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα” για την δικαστική απόφαση σχετικά με την δολοφονία του Σαουδάραβα ρεπόρτερ, Τζαμάλ Κασόγκι.

Οι “Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα” (RSF) κατήγγειλαν την απόφαση σαουδαραβικού δικαστηρίου για οκτώ από τους κατηγορούμενους για τη δολοφονία του Κασόγκι, εκτιμώντας ότι η δίκη αυτή δεν επέτρεψε να γίνει γνωστή η αλήθεια για το αποτρόπαιο έγκλημα.

#SaudiArabia: final verdicts on appeal in the Jamal Khashoggi murder case, giving 8 defendants sentences ranging from 7 to 20 years in prison. RSF reiterates its position that only an independent international investigation will be able to render justice.https://t.co/Zb7v02aSCZ