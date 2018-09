Υπόθεση Σκριπάλ: «Είναι σατανική σύμπτωση – Πήγαμε στο Σάλσμπερι για τουρισμό»! video

Οι δύο άνδρες πρόσθεσαν ότι είναι απλώς δύο ρώσοι επιχειρηματίες που βρίσκονταν στο εξωτερικό για διακοπές. Βρετανοί εισαγγελείς κατονόμασαν την περασμένη εβδομάδα δύο Ρώσους, που κυκλοφορούσαν με ψευδώνυμα –τους Αλεξάντρ Πετρόφ και Ρουσλάν Μποσίροφ– ως εκείνους που δηλητηρίασαν τον πρώην κατάσκοπο Σεργκέι Σκριπάλ και την κόρη του Γιούλια.

Σε συνέντευξή τους που προβλήθηκε σήμερα από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Ρωσίας RT, δύο άνδρες που έμοιαζαν πολύ με τους φερόμενους ως υπόπτους— φωτογραφίες των οποίων έδωσε η βρετανική αστυνομία στη δημοσιότητα–αρνήθηκαν ότι είναι αξιωματικοί της ρωσικής Στρατιωτικής Υπηρεσίας Αντικατασκοπίας.

Ο ρώσος πρώην διπλός πράκτορας Σεργκέι Σκριπάλ και η κόρη του Γιούλια βρέθηκαν αναίσθητοι τον Μάρτιο σε ένα παγκάκι στο Σάλσμπερι της Αγγλίας και όπως προέκυψε είχαν δηλητηριαστεί με τον νευροτοξικό παράγοντα νόβιτσοκ.

Τον Ιούλιο, έχασε τη ζωή της στην κωμόπολη Εϊμσμπερι, σε απόσταση 13 χιλιομέτρων από το Σάλσμπερι, μια 44χρονη, η Ντον Στέρτζες, η οποία μαζί με τον σύντροφό της δηλητηριάστηκαν και εκείνοι με την ίδια ουσία. Όπως προέκυψε, ο σύντροφός της είχε μαζέψει από τα σκουπίδια ένα μπουκάλι αρώματος που προφανώς περιείχε νόβιτσοκ.

Οι δύο Ρώσοι που έδωσαν συνέντευξη στο κρατικό δίκτυο είπαν μάλιστα ότι, αν ποτέ βρεθούν, οι αληθινοί δράστες της επίθεσης θα πρέπει να τους ζητήσουν συγγνώμη και ότι είχαν επισκεφθεί το Σάλσμπερι για να θαυμάσουν τον «ξακουστό καθεδρικό ναό της πόλης».

Σύμφωνα με τους ίδιους, μετέβησαν στο Σάλσμπερι στις 3 Μαρτίου και δεν παρέμειναν για περισσότερο από μια ώρα εξαιτίας της κακοκαιρίας. «Βραχήκαμε, πήραμε το πρώτο τρένο και επιστρέψαμε στο Λονδίνο», είπαν.

Ίσως να πλησίασαν την οικία Σκριπάλ, αλλά δεν γνώριζαν πού βρισκόταν το σπίτι, είπαν στη συνέντευξη.

«Φοβόμαστε να βγούμε έξω, φοβόμαστε για τη ζωή μας», είπαν οι δύο Ρώσοι και πρόσθεσαν ότι μέσα στις βαλίτσες τους δεν είχαν κάποιο μπουκαλάκι αρώματος, ότι δεν εργάζονται για τις μυστικές υπηρεσίες του στρατού και ότι δεν θα έβγαιναν να μιλήσουν αν δεν το είχε ζητήσει ο πρόεδρος Πούτιν.

