Zapad 2025: Ο Πούτιν πήγε με στρατιωτική στολή να παρακολουθήσει τις στρατιωτικές ασκήσεις με τη Λευκορωσία

Οι ασκήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε 41 πεδία εκπαίδευσης σε Ρωσία και Λευκορωσία, με τη συμμετοχή 100.000 στρατιωτών και την εμπλοκή περίπου 10.000 οπλικών συστημάτων
Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν παρακολουθεί τις στρατιωτικές ασκήσεις Zapad-2025 στην περιοχή του Νίζνι Νόβγκοροντ
REUTERS

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε στην περιφέρεια Νίζνι Νόβγκοροντ, για να παρακολουθήσει τα στρατιωτικά γυμνάσια «Zapad 2025», ανάμεσα σε Ρωσία και Λευκορωσία.

«Στόχος της άσκησης είναι η εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Κράτους της Ένωσης (Ρωσίας και Λευκορωσίας) από οποιαδήποτε επιθετικότητα», δήλωσε ο Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος έφτασε στο πεδίο εκπαίδευσης Μουλίνο του 333ου Κέντρου Εκπαίδευσης Μάχης των Επίγειων, Αερομεταφερόμενων και Παράκτιων Στρατευμάτων του ρωσικού Ναυτικού, για να παρακολουθήσει τις ασκήσεις.

Οι ασκήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε 41 πεδία εκπαίδευσης σε Ρωσία και Λευκορωσία, με τη συμμετοχή 100.000 στρατιωτών και την εμπλοκή περίπου 10.000 οπλικών συστημάτων.

Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν παρακολουθεί τις στρατιωτικές ασκήσεις Zapad-2025 στην περιοχή του Νίζνι Νόβγκοροντ
REUTERS

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν φοράει γυαλιά θερμικής απεικόνισης κατά τη συνάντησή του με μέλη των ενόπλων δυνάμεων και την επιθεώρηση του εξοπλισμού, κατά την άφιξή του για να παρακολουθήσει τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσ
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν φοράει γυαλιά θερμικής απεικόνισης κατά τη συνάντησή του με μέλη των ενόπλων δυνάμεων και την επιθεώρηση του εξοπλισμού, κατά την άφιξή του για να παρακολουθήσει τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις / Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν παρακολουθεί τις στρατιωτικές ασκήσεις Zapad-2025 στην περιοχή του Νίζνι Νόβγκοροντ
Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν παρακολουθεί τις στρατιωτικές ασκήσεις Zapad-2025 στην περιοχή του Νίζνι Νόβγκοροντ / REUTERS

Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν παρακολουθεί τις στρατιωτικές ασκήσεις Zapad-2025 στην περιοχή του Νίζνι Νόβγκοροντ
REUTERS

«Τα σχέδια της άσκησης βασίζονται στην εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης (πόλεμος στην Ουκρανία): 10.000 είδη εξοπλισμού διαφόρων τύπων, συμπεριλαμβανομένων 333 αεροσκαφών. Χρησιμοποιούνται επίσης περισσότερα από 247 πλοία, επιφανειακά, υποβρύχια και πλοία υποστήριξης», δήλωσε ο Πούτιν.

