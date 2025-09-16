Zapad 2025: Ο Πούτιν πήγε με στρατιωτική στολή να παρακολουθήσει τις στρατιωτικές ασκήσεις με τη Λευκορωσία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε στην περιφέρεια Νίζνι Νόβγκοροντ, για να παρακολουθήσει τα στρατιωτικά γυμνάσια «Zapad 2025», ανάμεσα σε Ρωσία και Λευκορωσία.

«Στόχος της άσκησης είναι η εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Κράτους της Ένωσης (Ρωσίας και Λευκορωσίας) από οποιαδήποτε επιθετικότητα», δήλωσε ο Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος έφτασε στο πεδίο εκπαίδευσης Μουλίνο του 333ου Κέντρου Εκπαίδευσης Μάχης των Επίγειων, Αερομεταφερόμενων και Παράκτιων Στρατευμάτων του ρωσικού Ναυτικού, για να παρακολουθήσει τις ασκήσεις.

Οι ασκήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε 41 πεδία εκπαίδευσης σε Ρωσία και Λευκορωσία, με τη συμμετοχή 100.000 στρατιωτών και την εμπλοκή περίπου 10.000 οπλικών συστημάτων.

Putin met with representatives of foreign states invited to the “Zapad-2025” exercises. pic.twitter.com/gfBdfnbGZf ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 16, 2025

WATCH Part 2: Putin visits the Moulino training ground in Russia’s Nizhny Novgorod region as part of the Zapad-2025 exercises https://t.co/XHt0TmM5u8 — Sputnik Africa (@sputnik_africa) September 16, 2025

Putin shows up at the “Zapad-2025” exercises in military uniform. pic.twitter.com/IYMpeLwZf6 — Clash Report (@clashreport) September 16, 2025

Diktátor Putin dorazil ve vojenské uniformě na cvičiště Mulino v Nižněnovgorodské oblasti, kde se nyní koná společné strategické cvičení Ruska a Běloruska “Západ-2025”.



A jak vidno u přiloženého videa, být ta zbraň nabitá, tak svět nebyl daleko od toho, aby si trochu oddechl … pic.twitter.com/RKvkDqsua7 — Martin (@Qope87) September 16, 2025

Russian President Putin put on military fatigues and visited the Mulino Training Ground in Russia’s Nizhny Novgorod Oblast to oversee the active phase of the ongoing joint Russia-Belarus “Zapad-2025” strategic exercise.



According to him, the drills are taking place at 41… pic.twitter.com/H4ggT3bMgC — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) September 16, 2025

«Τα σχέδια της άσκησης βασίζονται στην εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης (πόλεμος στην Ουκρανία): 10.000 είδη εξοπλισμού διαφόρων τύπων, συμπεριλαμβανομένων 333 αεροσκαφών. Χρησιμοποιούνται επίσης περισσότερα από 247 πλοία, επιφανειακά, υποβρύχια και πλοία υποστήριξης», δήλωσε ο Πούτιν.