Ζελένσκι: Εκλογές μόνο μετά από εκεχειρία και εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

O Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεκαθάρισε πως η Ουκρανία δεν θα διοργανώσει εκλογές παρά μόνο μετά την εφαρμογή μιας εκεχειρίας με τη Ρωσία και την εξασφάλιση «εγγυήσεων ασφαλείας».

Οι δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι έρχονται μετά από τις φήμες που ήθελαν την Ουκρανία να ανακοινώνει σύντομα τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών και ενός δημοψηφίσματος για μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

«Θα περάσουμε στις εκλογές όταν όλες οι αναγκαίες εγγυήσεις ασφαλείας τεθούν σε ισχύ», υπογράμμισε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής συνέντευξης Τύπου.

«Είναι πολύ εύκολο να γίνει: εφαρμόστε μια εκεχειρία και θα υπάρξουν εκλογές», συμπλήρωσε.

Ο Ζελένσκι είπε επίσης πως η Ευρώπη και οι ΗΠΑ θα πρέπει να εργαστούν σε μια κοινή διαπραγματευτική γραμμή με τη Μόσχα.

Παράλληλα ανέφερε πως μίλησε με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τον ενημέρωσε σχετικά με την πρόσφατη επίσκεψη ενός συμβούλου του στη Μόσχα.