Ζελένσκι: Εξαιρετικά σημαντικό να πετύχουμε νίκες στο μέτωπο που θα αξιοποιήσουμε στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Ένα ιδιαίτερο μήνυμα με υψηλό συμβολισμό έστειλα σήμερα (12.12.2025) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την ανατολική Ουκρανία για να εμψυχώσει τους στρατιώτες και τον ουκρανικό λαό με φόντο τις «πυρετώδεις» διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πραγματοποιήσει σημαντικές διαβουλεύσεις με Ευρωπαίους εταίρους τις επόμενες ημέρες στις Βρυξέλλες με στόχο να διαμορφώσουν ένα ενιαίο «μέτωπο» στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για την τελική ενός ειρηνευτικού σχεδίου.

Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος φρόντισε να επισκεφθεί την πόλη Κουπιάνσκ που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία για να μιλήσει με ουκρανικά στρατεύματα και να επισημάνει ότι ότι οι στρατιωτικές επιτυχίες θα βοηθήσουν τις διπλωματικές προσπάθειες του Κιέβου.

Μάλιστα, ο Ουκρανός πρόεδρος φαίνεται σε βίντεο στέκεται μπροστά από την ονομασία της πόλης στην είσοδο της, φορώντας αλεξίσφαιρο την ίδια στιγμή που ακούγονται βομβαρδισμοί στην περιοχή.

Zelensky arrived in Kupyansk.



Ukrainian President Volodymyr Zelensky made an unannounced trip to Kupiansk, rejecting Putin’s assertion that the area is in Russian hands.



December 12, 2025

«Σήμερα, είναι εξαιρετικά σημαντικό να επιτύχουμε αποτελέσματα στο μέτωπο ώστε η Ουκρανία να μπορεί να πετύχει αποτελέσματα στην διπλωματία» δήλωσε ο Ζελένσκι.

Έπειτα πρόσθεσε: «Όλες οι ισχυρές μας θέσεις εντός της χώρας είναι ισχυρές θέσεις στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου. Ευχαριστώ τον κάθε πολεμιστή: Ευχαριστώ όλες τις χερσαίες μας δυνάμεις, σήμερα είναι αποκλειστικά η μέρα σας. Ευχαριστώ παιδιά».

«Οι Ρώσοι στο Κουπιάνσκ έχουν αποκλεισθεί πλήρως»

Το Σώμα Εθνοφρουράς Χαρτίγια της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι απελευθέρωσε αρκετές βόρειες περιοχές του Κουπιάνσκ. Οι ρωσικές οδοί ανεφοδιασμού έχουν αποκοπεί και αρκετές εκατοντάδες Ρώσοι στρατιώτες είναι περικυκλωμένοι, ανέφερε η Χαρτίγια με ανακοίνωσή της στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι οι Ρώσοι στην πόλη έχουν αποκλεισθεί εντελώς. Για ένα μεγάλο διάστημα, δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Αλλά τώρα γνωρίζουν ότι είναι περικυκλωμένοι», δήλωσε ο διοικητής της Χαρτίγια Ίχορ Ομπολιένσκιι, όπως γράφει ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Ukrainska Pravda.

Η Ρωσία η οποία άρχισε την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, δεν σχολίασε άμεσα τους ισχυρισμούς της Ουκρανίας.

Ο ουκρανικός ιστότοπος καταγραφής των μαχών, Deep State, δείχνει αυτή τη στιγμή ότι τουλάχιστον τρία χωριά βόρεια και δυτικά του Κουπιάνσκ βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας.

Επίσης, οι βόρειες συνοικίες του Κουπιάνσκ φαίνονται να είναι υπό ουκρανικό έλεγχο και ο χάρτης υπονοεί ότι τα ρωσικά στρατεύματα είναι περικυκλωμένα στο κέντρο της πόλης.

Στρατιωτικοί αναλυτές ανέφεραν ότι τον Νοέμβριο, ο ρυθμός της ρωσικής προέλασης είχε επιταχυνθεί στο υψηλότερο επίπεδο φέτος, καθώς τα στρατεύματα προχώρησαν, αναλαμβάνοντας τον έλεγχο μικρότερων χωριών.

Πλήγματα στην Κασπία

Νωρίτερα σήμερα (12.12.2025), οι ειδικές δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν επίσης ότι διεξήγαγαν επιχείρηση μαζί με ένα τοπικό κίνημα αντίστασης, όπως το αποκάλεσαν, προκειμένου να πλήξουν δύο ρωσικά πλοία που μετέφεραν όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό στην Κασπία θάλασσα.

Σε ανακοίνωση στην εφαρμογή Telegram, κατονόμασαν τα δύο πλοία ως το «Συνθέτης Ραχμάνινοφ» και «Άσκαρ-Σαρίντζα», στα οποία είπαν ότι έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ για μεταφορά στρατιωτικών φορτίων μεταξύ του Ιράν και της Ρωσίας.

Δεν ανέφεραν πώς έπληξαν τα πλοία και την έκταση τυχόν ζημιών που υπέστησαν αυτά.