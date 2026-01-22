Κόσμος

Ζελένσκι: Επιστρέφουμε από το Νταβός με συμφωνίες για την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας

Ενημέρωσε πως Ουκρανοί διαπραγματευτές μεταβαίνουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για συνομιλίες με τις αντιπροσωπείες της Ρωσίας και των ΗΠΑ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / REUTERS / Darren Calabrese

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως στο πλαίσιο των επαφών του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, στο Νταβός της Ελβετίας, εξασφάλισε συμφωνίες για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία.

«Επιστρέφουμε (από το Νταβός) με συμφωνίες για ένα νέο πακέτο απολύτως αναγκαίας αντιαεροπορικής άμυνας για την προστασία του λαού μας στην Ουκρανία», ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ.

Νωρίτερα, σε μήνυμά του μέσω Telegram, ο Ζελένσκι ενημέρωσε πως Ουκρανοί διαπραγματευτές μεταβαίνουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για συνομιλίες με τις αντιπροσωπείες της Ρωσίας και των ΗΠΑ.

«Η ομάδα μας μεταβαίνει στα Εμιράτα για συναντήσεις με την αμερικανική και τη ρωσική πλευρά», ανέφερε στην ανάρτησή του και συμπλήρωσε: «Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν ώστε να αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα».

Από το Νταβός της Ελβετίας, ο Ζελένσκι είχε πει πως διαπραγματευτές από τις τρεις χώρες θα έχουν συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι την Παρασκευή και το Σάββατο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
169
106
80
71
71
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo