Μήνυμα για την Ημέρα Μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος ανήρτησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι δήλωσε με αφορμή την Ημέρα Μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος πως «η αδιαφορία και το μίσος συνεχίζουν να σκοτώνουν».

«Σήμερα, όπως κάθε φορά, η Ουκρανία τιμά την μνήμη των εκατομμυρίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Γνωρίζουμε ότι μαζί η αδιαφορία και το μίσος σκοτώνουν», δηλώνει σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media. Υπενθυμίζεται πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει Εβραϊκή καταγωγή.

Today Ukraine honors the memory of millions of victims of the Holocaust.



We know and remember that indifference kills along with hatred.



That is why it is so important that everyone who values ​​life should show determination.



Eternal memory to all victims of the Holocaust! pic.twitter.com/GaN6g1aTe1