Ζελένσκι για Πούτιν: «Δεν πάω στην πρωτεύουσα του τρομοκράτη όταν η χώρα μου δέχεται πυραύλους»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απέρριψε την Παρασκευή (05.09.2025) την πρόταση του Ρώσου ομολόγου του, Βλαντίμιρ Πούτιν, να έρθει στη Μόσχα για να διαπραγματευτεί μια διπλωματική διευθέτηση, αναφερόμενος στην πρόταση για πρώτη φορά σε συνέντευξή του στο ABC News.

«Μπορεί να έρθει στο Κίεβο», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Δεν μπορώ να πάω στη Μόσχα όταν η χώρα μου δέχεται πυραύλους, δέχεται επίθεση, κάθε μέρα. Δεν μπορώ να πάω στην πρωτεύουσα αυτού του τρομοκράτη». Ο Βλαντίμιρ Πούτιν «το καταλαβαίνει αυτό», τόνισε.

Μάλιστα, ο Ουκρανός πρόεδρος έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι ο Πούτιν δεν επιδιώκει συνάντηση μαζί του καθώς συνεχίζει να διεξάγει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν από την πλευρά του, δήλωσε την Τετάρτη ότι «ποτέ δεν ήταν αντίθετος με τη συνάντηση με τον Ζελένσκι». «Αν ο Ζελένσκι είναι έτοιμος, τότε ας έρθει στη Μόσχα», είπε ο Ρώσος πρόεδρος. «Αυτή η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί», πρόσθεσε.

Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει ως προτεραιότητα τη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών στις προσπάθειές του να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία.

In an exclusive interview with ABC News’ Martha Raddatz, Ukrainian President Volodymyr Zelensky declined Vladimir Putin’s suggestion he come to Moscow to negotiate an end to the war: “He can come to Kyiv” pic.twitter.com/4xsLldRRh5 — The New Region (@thenewregion) September 6, 2025

«Τελικά, θα τους βάλω και τους δύο σε ένα δωμάτιο», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, στο Fox News τον περασμένο Αύγουστο.

Ο Τραμπ έθεσε ως στόχο της συνόδου κορυφής του στην Αλάσκα τον περασμένο μήνα με τον Πούτιν μια τριμερή συνάντηση μεταξύ των ηγετών των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας και αργότερα δήλωσε ότι μια διμερής συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι θα πραγματοποιηθεί μετά την άφιξη του Ουκρανού ηγέτη στον Λευκό Οίκο.

Στη συνέντευξη της Παρασκευής ο Ζελένσκι είπε ότι η προσφορά του Πούτιν είχε ως στόχο την «αναβολή της συνάντησης», επιμένοντας ότι ο ίδιος, ο Ζελένσκι, ήταν «έτοιμος για τη συνάντηση» σε «οποιαδήποτε μορφή».

Ο Πούτιν «παίζει παιχνίδια με τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Ζελένσκι στον Ράντατζ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρέι Σιμπίχα στο X αυτή την εβδομάδα υπέδειξε επτά χώρες — την Αυστρία, την Αγία Έδρα, την Ελβετία, την Τουρκία και τρία κράτη του Κόλπου — οι οποίες, όπως είπε, ήταν έτοιμες να φιλοξενήσουν ειρηνευτικές συνομιλίες στις οποίες θα παρευρεθεί ο Ζελένσκι.

«Αν κάποιος δεν θέλει να συναντηθούμε κατά τη διάρκεια του πολέμου, φυσικά, μπορεί να προτείνει κάτι που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από εμένα ή από άλλους», είπε ο Ζελένσκι.