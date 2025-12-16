Ζελένσκι: Η Ουκρανία έχει οικονομικές δυσκολίες και χρειάζεται τα ρωσικά assets – Ο Πούτιν πιστεύει στην εξουσία και στο χρήμα

Για την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ουκρανία μίλησε σήμερα (16.12.2025) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά την διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στη Χάγη, με τον υπηρεσιακό Ολλανδό πρωθυπουργό Ντικ Σχοφ.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία συμπληρώνει σύντομα τέσσερα χρόνια από την έναρξή της και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραδέχθηκε ανοιχτά ότι η χώρα του δεν μπορεί να καλύψει τις οικονομικές της ανάγκες, δίχως την υποστήριξη των εταίρων της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, ο Ουκρανός πρόεδρος έφερε ως παράδειγμα την αξιοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων (assets) που έχει δεσμεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ένα από τα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει το Κίεβο για να ξεπεράσει τις οικονομικές δυσκολίες του.

Ο Ζελένσκι είπε ότι η χρήση των ζωτικής σημασίας ρωσικών assets θα βοηθήσουν το Κίεβο να αντισταθμίσει την μείωση της υποστήριξης εκ μέρους ορισμένων από τους εταίρους του. «Δεν βλέπω την πιθανότητα να σταθούμε ισχυροί χωρίς αυτή την υποστήριξη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ο Πούτιν δεν πιστεύει στους ανθρώπους. Πιστεύει μόνο στην εξουσία και στο χρήμα», είπε επίσης ο Ζελένσκι και πρόσθεσε: «Μετρούν κάθε δολάριο και κάθε ευρώ που χάνουν. Γι’ αυτό χρειάζεται μια ισχυρή απόφαση για το ρωσικό χρήμα».

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε επανειλημμένα την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη των εταίρων του μέχρι στιγμής και χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς στο Βερολίνο ως «πραγματικά εντατικές».

«Εργαζόμαστε με μεγάλη λεπτομέρεια πάνω σε έγγραφα που θα μπορούσαν να σταματήσουν τον πόλεμο και να εγγυηθούν την ασφάλεια», δήλωσε ο Ζελένσκι στους Ολλανδούς βουλευτές και τόνισε πως «κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία».