Κόσμος

Ζελένσκι: Η Ρωσία δείχνει περιφρόνηση στα λόγια – Χρειάζονται πραγματικά βήματα

«Αυτός ο πόλεμος δεν θα σταματήσει με πολιτικές δηλώσεις. Χρειάζονται πραγματικά βήματα», ανέφερε μεταξύ άλλων
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Photo / Reuters

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μία προσπάθειά του να πείσει τη Δύση να αναλάβει πιο δραστικά μέτρα πίεσης προς τη Ρωσία για να λήξει ο πόλεμος, έκανε μία ανάρτηση στα social media.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε μεταξύ άλλων πως η Ρωσία δεν θα υποχωρήσει με πολιτικές δηλώσεις και τόνισε την μεγάλη ανάγκη για πραγματικές κυρώσεις στη Μόσχα.

Μεταξύ άλλων, κάλεσε τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και «ολόκληρο τον κόσμο» να αναλάβουν αποφασιστικότερη δράση εναντίον της Ρωσίας για τη συνεχιζόμενη εισβολή στη χώρα του.

«Αυτός ο πόλεμος δεν θα σταματήσει με πολιτικές δηλώσεις. Χρειάζονται πραγματικά βήματα», έγραψε στην ανάρτησή του στο Facebook, λίγες ώρες μετά τις νέες επιθέσεις στη Ζαπορίζια.

Ο ουκρανός πρόεδρος, τάχθηκε υπέρ της επιβολής αυστηρών κυρώσεων σε χώρες που αγοράζουν πετρέλαιο και αέριο από τη Ρωσία και συνεπώς χρηματοδοτούν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Μόσχας, αφήνοντας υπονοούμενο για χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία.
Υπογράμμισε δε ότι επιπλέον κυρώσεις είναι αναγκαίες σε βάρος της ίδιας της Ρωσίας στον τραπεζικό και ενεργειακό τομέα.

Επίσης εξέφρασε τη θλίψη του για το γεγονός ότι η Ρωσία επέδειξε για μία ακόμη φορά, μέσω των πρόσφατων επιθέσεών της με πυραύλους και ντρόουν, «την απόλυτη περιφρόνησή της για τα λόγια».

«Βασιζόμαστε στην (ανάληψη) αληθινής δράσης», τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας πως είναι ξεκάθαρο ότι η Μόσχα χρησιμοποίησε τον χρόνο που της έδωσε η Δύση για να προετοιμάσει συνομιλίες μεταξύ των προέδρων της Ουκρανίας και της Ρωσίας προκειμένου να οργανώσει νέες επιθέσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Γυναίκα δικαστής «μπλοκάρει» την γρήγορη διαδικασία απελάσεων μεταναστών από τις ΗΠΑ
Η Τζια Κομπ μπλόκαρε τη διευρυμένη εφαρμογή της διαδικασίας, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να οδηγήσει στην απέλαση ανθρώπων με «λάθος τρόπο», και κυρίως χωρίς να αποδεικνύουν ότι βρίσκονταν στις ΗΠΑ για πάνω από δύο χρόνια
Μετανάστες
Newsit logo
Newsit logo