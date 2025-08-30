Ζελένσκι: Η Ρωσία δείχνει περιφρόνηση στα λόγια – Χρειάζονται πραγματικά βήματα

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μία προσπάθειά του να πείσει τη Δύση να αναλάβει πιο δραστικά μέτρα πίεσης προς τη Ρωσία για να λήξει ο πόλεμος, έκανε μία ανάρτηση στα social media.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε μεταξύ άλλων πως η Ρωσία δεν θα υποχωρήσει με πολιτικές δηλώσεις και τόνισε την μεγάλη ανάγκη για πραγματικές κυρώσεις στη Μόσχα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταξύ άλλων, κάλεσε τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και «ολόκληρο τον κόσμο» να αναλάβουν αποφασιστικότερη δράση εναντίον της Ρωσίας για τη συνεχιζόμενη εισβολή στη χώρα του.

«Αυτός ο πόλεμος δεν θα σταματήσει με πολιτικές δηλώσεις. Χρειάζονται πραγματικά βήματα», έγραψε στην ανάρτησή του στο Facebook, λίγες ώρες μετά τις νέες επιθέσεις στη Ζαπορίζια.

Ο ουκρανός πρόεδρος, τάχθηκε υπέρ της επιβολής αυστηρών κυρώσεων σε χώρες που αγοράζουν πετρέλαιο και αέριο από τη Ρωσία και συνεπώς χρηματοδοτούν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Μόσχας, αφήνοντας υπονοούμενο για χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία.

Υπογράμμισε δε ότι επιπλέον κυρώσεις είναι αναγκαίες σε βάρος της ίδιας της Ρωσίας στον τραπεζικό και ενεργειακό τομέα.

Επίσης εξέφρασε τη θλίψη του για το γεγονός ότι η Ρωσία επέδειξε για μία ακόμη φορά, μέσω των πρόσφατων επιθέσεών της με πυραύλους και ντρόουν, «την απόλυτη περιφρόνησή της για τα λόγια».

«Βασιζόμαστε στην (ανάληψη) αληθινής δράσης», τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας πως είναι ξεκάθαρο ότι η Μόσχα χρησιμοποίησε τον χρόνο που της έδωσε η Δύση για να προετοιμάσει συνομιλίες μεταξύ των προέδρων της Ουκρανίας και της Ρωσίας προκειμένου να οργανώσει νέες επιθέσεις.