Μετά τις κοινές δηλώσεις με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με ανάρτησή του στο Twitter, ανακοίνωσε τα βασικά αποτελέσματα από τις συνομιλίες με την ελληνική αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετείχε και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Η Ελλάδα θα παρέχει εκπαίδευση σε Ουκρανούς πιλότους στον χειρισμό των μαχητικών αεροσκαφών F-16, τα οποία πρόκειται να παραλάβει το Κίεβο από την Ολλανδία και τη Δανία.

Επίσης, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, η Αθήνα ετοιμάζει ένα νέο πακέτο στρατιωτική βοήθειας για το Κίεβο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι θα περιλαμβάνει.

«Η Ελλάδα θα μας βοηθήσει στη διασφάλιση του νέου διαδρόμου της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, διασφαλίζοντας την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και τις απρόσκοπτες εξαγωγές σιτηρών», έγραψε ο Ζελένσκι.

«Συζητήσαμε τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ανάκαμψη της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας η Ελλάδα να αναλάβει την ανάκτηση της Οδησσού. Μετά την υπογραφή από την Ελλάδα της Διακήρυξης της G7 για την υποστήριξη της Ουκρανίας, συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε σε διμερείς συνομιλίες για εγγυήσεις ασφαλείας», συνεχίζει.

«Η Ουκρανία προετοιμάζεται να ξεκινήσει ενταξιακές συνομιλίες με την ΕΕ φέτος και ευχαριστώ την Ελλάδα που μας υποστήριξε στην πορεία μας προς την ένταξη στην ΕΕ. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη για τη σημερινή υπογραφή της δήλωσης για την υποστήριξη της ευρωατλαντικής ολοκλήρωσης της Ουκρανίας», καταλήγει ο Ουκρανός πρόεδρος στην ανάρτησή του.

