Ζελένσκι: «Ο Νετανιάχου έχει ό,τι χρειάζομαι εγώ και έχω ό,τι χρειάζεται αυτός»

Νέα έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα να κινηθεί πιο γρήγορα και πιο αποφασιστικά απέναντι στο Ιράν απηύθυνε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του στον ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό i24NEWS,αναφέρθηκε και στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στέλνοντας μήνυμα ότι ο διάλογος μεταξύ των δύο χωρών είναι σημαντικός σε μια περίοδο που η ένταση στην περιοχή αυξάνεται.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η στρατιωτική συνεργασία ανάμεσα στην Τεχεράνη και τη Μόσχα φαίνεται να ενισχύεται συνεχώς. Παράλληλα, εξήγησε ότι, παρόλο που δεν έχει μιλήσει ακόμη απευθείας με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου από την έναρξη της σύγκρουσης στην περιοχή, η επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν έχει σταματήσει.

Σύμφωνα με τον ίδιο τον πρόεδρο της Ουκρναίας, συνεργάτες και επιτελεία των δύο ηγετών βρίσκονται σε επαφή μέσω επίσημων διαύλων, ανταλλάσσοντας πληροφορίες και διατηρώντας ανοιχτή τη συνεργασία.

«Όχι, δεν μιλήσαμε, μολονότι η ομάδα μου είναι σε επαφή με το δικό του επιτελείο. Έχει ό,τι χρειάζομαι εγώ και έχω ό,τι χρειάζεται αυτός. Είμαι λοιπόν έτοιμος για αυτόν τον διάλογο. Νομίζω ότι είναι ένας σημαντικός διάλογος», είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Ο ίδιος τόνισε ότι είναι έτοιμος να συζητήσει προσωπικά με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό όποτε αυτό καταστεί δυνατό. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η ομάδα του βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με το επιτελείο του Νετανιάχου και υπάρχει αμοιβαία κατανόηση για τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της κάθε πλευράς. Για τον λόγο αυτό θεωρεί ότι ένας άμεσος διάλογος μεταξύ τους θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικός και χρήσιμος.

Αναφερόμενος στη συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Ιράν, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι υπάρχουν ενδείξεις ρωσικής εμπλοκής στον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί το Ιράν.

Όπως είπε, από την ανάλυση ενός drone τύπου Shahed που καταρρίφθηκε σε χώρα της Μέσης Ανατολής προέκυψαν στοιχεία που δείχνουν ότι ορισμένα εξαρτήματα είναι ρωσικής προέλευσης. Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί ένδειξη ότι η τεχνολογική συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες είναι βαθύτερη απ’ όσο φαίνεται.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι τα drones Shahed που χρησιμοποιούνται σήμερα έχουν εξελιχθεί σημαντικά σε σχέση με εκείνα που εμφανίστηκαν στα πρώτα στάδια του πολέμου στην Ουκρανία.

«Η τεχνολογία τους έχει αλλάξει και έχει βελτιωθεί, γεγονός που δείχνει ότι οι κατασκευαστές τους αξιοποίησαν την εμπειρία που απέκτησαν μέσα από τη χρήση τους στο πεδίο των συγκρούσεων», εξήγησε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Τέλος, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η Ουκρανία, η συντριπτική πλειονότητα αυτών των μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει χρησιμοποιηθεί εναντίον πολιτικών στόχων.

«Περίπου το 99% των επιθέσεων με drones Shahed στρέφεται κατά αμάχων και κατοικημένων περιοχών, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές σε πόλεις και χωριά και επηρεάζοντας άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών» είπε.