Ζελένσκι: Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια ανήκει στην Ουκρανία – Για αρχή να υπάρξει εκεχειρία στους αιθέρες

Για τις λεπτομέρειες αναφορικά με μια πιθανή εκεχειρία στην Ουκρανία, την αναγνώριση της Κριμαίας από τις ΗΠΑ αλλά και το μορατόριουμ για παύση ρωσικών επιθέσεων σε ουκρανικές ενεργειακές και πολιτικές υποδομές μίλησε σήμερα (20.03.2025) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος πραγματοποίησε επίσκεψη στο Όσλο, όπου συναντήθηκε με τον Νορβηγό Πρωθυπουργό και κατά την διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου μίλησε για τις εξελίξεις γύρω από την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία και τις «πυρετώδεις» διπλωματικές επαφές για τον τερματισμό του.

Αρχικά, ο Ουκρανός Πρόεδρος μίλησε για το τι θα μπορούσε να προβλέπει μια συμφωνία για μερική κατάπαυση του πυρός, τονίζοντας ότι κυρίως μια τέτοιου είδους εκεχειρία θα προστάτευε τις ενεργειακές και τις μη στρατιωτικές υποδομές και των δύο χωρών.

Μάλιστα επισήμανε ότι «πρώτα πρέπει να υπάρξει σιωπή στους αιθέρες» εννοώντας παύση των πυραυλικών επιθέσεων, των αεροπορικών βομβαρδισμών και των επιδρομών από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) και drones.

«Έχουμε καταρτίσει λίστα με κτίρια και εγκαταστάσεις που δεν πρέπει να στοχοποιηθούν από τον Πούτιν, την οποία έχουμε δώσει στους Αμερικανούς για να την παραδώσουν με την σειρά τους στην ρωσική πλευρά» είπε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός Πρόεδρος.

