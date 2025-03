Ζελένσκι: Οι όροι της Ρωσίας για την εκεχειρία δείχνουν ότι θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος

Τη Ρωσία ότι βάζει εμπόδια στην επίτευξη ειρήνης κατηγορεί ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι λέγοντας ότι θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οι προσπάθειες της Ρωσίας να θέσει όρους για 30ήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στην Ουκρανία «περιπλέκουν και παρατείνουν τη διαδικασία».

«… Η Ρωσία είναι η μόνη πλευρά που θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος και να καταρρεύσει η διπλωματία», δήλωσε στο X έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Αγίας Έδρας, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν.

Στην ανάρτησή του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Μίλησα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αγίας Έδρας, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν. Ευχήθηκα στον Πάπα Φραγκίσκο ταχεία ανάρρωση και τον ευχαρίστησα για τις προσευχές και την ηθική του υποστήριξη στον λαό μας, καθώς και για τις προσπάθειές του να διευκολύνει την επιστροφή των παιδιών της Ουκρανίας που απελάθηκαν παράνομα και εκτοπίστηκαν από τη Ρωσία.

Η Αγία Έδρα έλαβε κατάλογο Ουκρανών που κρατούνται σε ρωσικές φυλακές και στρατόπεδα. Βασιζόμαστε στην υποστήριξη για την απελευθέρωσή τους.

Η ανταλλαγή αιχμαλώτων και μια άνευ όρων πλήρης προσωρινή κατάπαυση του πυρός για 30 μέρες είναι τα πρώτα γρήγορα βήματα που θα μπορούσαν να μας φέρουν σημαντικά πιο κοντά σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να κάνει αυτά τα βήματα γιατί ο ουκρανικός λαός θέλει την ειρήνη περισσότερο από οποιονδήποτε. Εν τω μεταξύ, ο κόσμος βλέπει πώς η Ρωσία θέτει εσκεμμένα όρους που απλώς περιπλέκουν και καθυστερούν τη διαδικασία, καθώς η Ρωσία είναι η μόνη πλευρά που θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος και να καταρρεύσει η διπλωματία.

Η φωνή της Αγίας Έδρας είναι πολύ σημαντική στην πορεία προς την ειρήνη. Είμαι ευγνώμων για την ετοιμότητα να καταβάλουμε προσπάθειες για τον κοινό μας στόχο.

Σας ευχαριστώ για τις προσευχές σας για την Ουκρανία και για την ειρήνη».

Οι δημόσιες ευχαριστίες Ζελένσκι

Στη συνέχεια ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε μια σειρά από αναρτήσεις στο Χ ευχαριστώντας εκείνους που βοηθούν να έρθει η ειρήνη τονίζοντας ότι πρέπει να ασκηθεί ισχυρή πίεση.

«Ευχαριστώ όλους όσους βοήθησαν να έρθουμε πιο κοντά στην ειρήνη – τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο. Ευχαριστώ όλους τους εταίρους των οποίων η δύναμη και η διπλωματία θα επιτύχουν τελικά».

«Χρειάζονται ισχυρά βήματα. Πρέπει να ασκηθεί ισχυρή πίεση στον μόνο που θέλει να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο. Αυτό σημαίνει ‘’ειρήνη μέσω δύναμης’’».

«Σήμερα η Ουκρανία γιορτάζει την Ημέρα Στρατιωτικού Εθελοντισμού. Αυτή η ημέρα καθιερώθηκε όχι πολύ καιρό πριν, αλλά τιμά τη γενναιότητα όσων υπερασπίζονται την πολιτεία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας για πολύ καιρό».

Ευχαριστίες Ζελένσκι σε πατριάρχη Βαρθολομαίο

Παράλληλα ο Ζελένσκι είχε επικοινωνία και με τον οικουμενικό πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον ευχαρίστησε για την υποστήριξ΄λη του.

«Μίλησα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και εξέφρασα την ευγνωμοσύνη μου για τις προσευχές του για το κράτος μας, το λαό μας και το μέλλον μας, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες και τις εβδομάδες. Ο ουκρανικός λαός εκτιμά βαθύτατα την πνευματική υποστήριξη της Παναγιότητάς Του», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Χ.

Το Κίεβο εξετάζει τρόπους για την επιτήρηση μιας κατάπαυσης του πυρός

Το Κίεβο άρχισε να εξετάζει τρόπους επιτήρησης μιας κατάπαυσης του πυρός κατά μήκος της γραμμής του μετώπου στον πόλεμο με τη Ρωσία, το οποίο εκτείνεται σε πάνω από 1.300 χιλιόμετρα, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, ενώ δημοσκόπηση δείχνει ότι οι μισοί πολίτες της χώρας αντιτίθενται στην παραχώρηση εδαφών για την επίτευξη γρήγορα ειρήνης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παροτρύνει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν νυ πυρός που η Ουάσινγκτον διαπραγματεύτηκε με την Ουκρανία.

Ο Πούτιν χαιρέτισε χθες, Πέμπτη, το σχέδιο κατ’ αρχάς, αλλά παρέθεσε κατάλογο προϋποθέσεων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα υπάρξει γρήγορα συμφωνία από τη Μόσχα και προκαλώντας σκεπτικισμό στο Κίεβο.

«Προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές προκλήσεις από τη ρωσική πλευρά, χρειάζεται να είμαστε προετοιμασμένοι», δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ο Αντρίι Σιμπίχα, ανακοινώνοντας ότι θα συσταθεί ομάδα για να εξετάσει τρόπους επιτήρησης οποιασδήποτε εκεχειρίας.

Την Πέμπτη, ανήρτησε στο X ότι «ο Πούτιν επιδιώκει να συνεχίσει τον πόλεμο. Τα υπόλοιπα που είπε είναι απλώς ένα προπέτασμα καπνού», απηχώντας την απάντηση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.