Ζελένσκι: Οι Ρώσοι αξιωματούχοι πρέπει να τερματίσουν τον πόλεμο ή να βρουν καταφύγια

Η Ρωσία αν δεν τερματίσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι στο Κρεμλίνο θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι γνωρίζουν πού βρίσκεται το πλησιέστερο καταφύγιο, δηλώνει ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Axios είχε τη ρητή υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για να χτυπήσει ρωσικούς στόχους, όπως ενεργειακές υποδομές και εργοστάσια όπλων. Πρόσθεσε επίσης ότι αν η Ουκρανία λάβει επιπλέον όπλα μακράς εμβέλειας από τις ΗΠΑ, «θα τα χρησιμοποιήσουμε».

Στη συνέντευξή του ο Ζελένσκι έκανε γνωστό πως προέβη σε ένα συγκεκριμένο αίτημα στον Τραμπ όταν οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν την Τρίτη, για ένα νέο οπλικό σύστημα που, όπως είπε, θα ανάγκαζε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Πρόσθεσε ακόμη ότι θα έλεγε σε ποιο σύστημα αναφέρεται μόλις κλείσουν οι κάμερες (της συνέντευξης), προσθέτοντας ότι ο Τραμπ του είπε: «Θα το εξετάσουμε».

Διευκρίνισε μάλιστα ότι η Ουκρανία δεν θα βομβαρδίσει αμάχους τονίζοντας ότι «δεν είμαστε τρομοκράτες. Υπονόησε όμως ότι τα κέντρα της ρωσικής εξουσίας, όπως το Κρεμλίνο, είναι πολύ πιθανό να αποτελέσουν στόχο.

«Πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα καταφύγια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι για τους αξιωματούχους του Κρεμλίνου. «Τα χρειάζονται. Αν δεν σταματήσουν τον πόλεμο, θα το χρειαστούν ούτως ή άλλως». «Πρέπει να γνωρίζουν ότι εμείς στην Ουκρανία, κάθε μέρα, θα απαντάμε. Αν μας επιτεθούν, θα τους απαντήσουμε», προειδοποίησε ο Ουκρανός ηγέτης.

Επισήμανε επίσης ότι ο Τραμπ ανέφερε ότι η Ουκρανία θα πρέπει να ανταποδώσει τις ρωσικές επιθέσεις. «Αν επιτεθούν στην ενέργειά μας, ο πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει ότι μπορούμε να απαντήσουμε με επιθέσεις στη δική τους ενέργεια».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσθεσε «ότι δεν σκοπεύει να ηγηθεί της χώρας του σε καιρό ειρήνης» και δεσμεύτηκε επίσης να ζητήσει από το κοινοβούλιο της Ουκρανίας να διοργανώσει εκλογές εάν επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός.

«Στόχος μου είναι να τελειώσω τον πόλεμο, όχι να συνεχίσω να διεκδικώ το αξίωμα», είπε στη συνέντευξή του.

Οι προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία έχουν αναβληθεί επ’ αόριστον λόγω του πολέμου, κάτι το οποίο εκμεταλλεύτηκαν οι επικριτές του Ζελένσκι, συμπεριλαμβανομένου του Αμερικανού προέδρου Τραμπ.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι η κατάσταση ασφαλείας και το σύνταγμα της Ουκρανίας θέτουν προκλήσεις. Αλλά, όπως είπε, πιστεύει ότι οι εκλογές είναι εφικτές.