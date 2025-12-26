Ζελένσκι: «Στις 28 Δεκεμβρίου η συνάντηση με τον Τραμπ – Το ειρηνευτικό σχέδιο έχει συμφωνηθεί κατά 90%»

Το εξαιρετικά κρίσιμο τετ α τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε σήμερα, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο ραδιόφωνο.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουκρανία, Ευρώπη και ΗΠΑ έχουν ενταθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα για να βρεθεί η «χρυσή τομή» που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και πλέον τα βλέμματα στρέφονται στη συνάντηση Ζελένσκι και Τραμπ.

Ειδικότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του την ερχόμενη Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, στην Φλόριντα των ΗΠΑ, για να συζητήσουν για το εδαφικό και για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία.

«Η συνάντηση αυτή γίνεται ειδικά με στόχο να οριστικοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα μπορούμε», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι.

Την πληροφορία αυτή είχε μεταδώσει αρχικά ο δημοσιογράφος Μπαράκ Νταβίντ του Axios, την οποία τώρα επιβεβαίωσε ο Ζελένσκι, ο οποίος πρόσθεσε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία «έχει συμφωνηθεί κατά 90%».

Πιθανότατα το «10%» που απομένει σχετίζεται με τα «αγκάθια» για την επίτευξη συμφωνίας, όπως η παραχώρηση εδαφών και το καθεστώς του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, που προς το παρόν βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή.

Υπενθυμίζεται ότι προχθές Παρασκευή (24.12.2025) ο Ζελένσκι αποκάλυψε το ήδη τροποποιημένο ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου.

Βασικά σημεία του σχεδίου αφορούν τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία ώστε να μην γίνει νέα εισβολή από τη Ρωσία στο μέλλον, την ένταξή της στην ΕΕ, ισχυρό οικονομικό πακέτο για την αποκατάσταση και την ανασυγκρότησή της αλλά και εκλογές που αναφέρεται πως θα γίνουν με το που πέσουν υπογραφές για την ανάδειξη ενός νέου Ουκρανού προέδρου.

Το σχέδιο των 20 σημείων των ΗΠΑ και της Ουκρανίας