Ζελένσκι: «Το εδαφικό παραμένει “αγκάθι” στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τον πόλεμο στην Ουκρανία»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε σήμερα, (11.12.2025), τηλεδιάσκεψη με την αμερικανική ομάδα σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία .

Σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η συνάντηση ήταν «εποικοδομητική και ουσιαστική». «Την Αμερική εκπροσώπησαν οι Μάρκο Ρούμπιο, Πιτ Χέγσεθ, Στιβ Γουίτκοφ, Τζάρεντ Κούσνερ, οι στρατηγοί Κέιν και Γκρίνκεβιτς, και ο Τζος Γκρούνμπαουμ. Ευχαριστίες επίσης στον Μαρκ Ρούτε, ο οποίος εκπροσώπησε το ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Στην τηλεδιάσκεψη συζητήθηκε το δεύτερο από τα τρία έγγραφα που προετοιμάζονται στο πλαίσιο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, και το οποίο αφορά στις εγγυήσεις ασφαλείας.

Το τρίτο έγγραφο, που συζητήθηκε χθες με την αμερικανική αντιπροσωπεία αφορά την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο. Το πρώτο έγγραφο αφορά τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Τόνισε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα για όλα τα περαιτέρω βήματα προς τον τερματισμό του πολέμου.

«Είχαμε ήδη την αρνητική εμπειρία του Μνημονίου της Βουδαπέστης. Όλοι το θυμούνται αυτό, καθώς και το γεγονός ότι η Ρωσία έχει επανειλημμένα παραβιάσει όλες τις άλλες υποχρεώσεις της. Επομένως, είναι πλέον σημαντικό αυτό το έγγραφο για τις εγγυήσεις ασφαλείας να περιέχει συγκεκριμένες απαντήσεις σε αυτό που ανησυχεί περισσότερο τους Ουκρανούς: τι θα κάνουν οι εταίροι τους εάν η Ρωσία αποφασίσει να συνεχίσει την επιθετικότητά της», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, συμφωνήθηκε ότι οι ομάδες θα εργαστούν ενεργά για να διασφαλίσουν μια συγκεκριμένη συμφωνία σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας στο εγγύς μέλλον.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το «συμβιβαστικό όραμα» των ΗΠΑ για τον έλεγχο του Ντονμπάς περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας «ελεύθερης οικονομικής ζώνης» και την απόσυρση των ουκρανικών δυνάμεων.

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ θα συναντηθούν στο Παρίσι με εκπροσώπους από την Ουκρανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο για να συζητήσουν το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου Τραμπ.

Συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων»

Αμέσως μετά, ο Ουκρανός πρόεδρος συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων», μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες.

«Η Συμμαχία των Προθύμων είναι μια σημαντική μορφή για την υποστήριξη της ασφάλειας της Ουκρανίας τώρα και στο μέλλον. Εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας περιλαμβάνουν σοβαρά στοιχεία ευρωπαϊκής αποτροπής και είναι αξιόπιστες, και είναι σημαντικό οι ΗΠΑ να είναι μαζί μας και να υποστηρίζουν αυτές τις προσπάθειες», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στο Χ.

«Κανείς δεν ενδιαφέρεται για μια τρίτη ρωσική εισβολή. Και αυτή τη στιγμή, η αμυντική υποστήριξη για την Ουκρανία είναι ιδιαίτερα σημαντική, επειδή οι επιθέσεις της Ρωσίας δεν σταματούν και πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη προστασία της ζωής για να μπορέσει η διπλωματία να εργαστεί προς μια δίκαιη ειρήνη. Ευχαριστώ όλους όσους βοηθούν», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

