Zero Units: Στις «ομάδες θανάτου» της CIA στο Αφγανιστάν είχε υπηρετήσει ο 29χρονος δράστης της φονικής επίθεσης στην Ουάσινγκτον

Νέες πληροφορίες έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας για το παρελθόν του Ραχμανουλάχ Λακανουάλ, του φερόμενου ως δράστη της φονικής επίθεσης την περασμένη Τετάρτη (26.11.2025) στην Ουάσινγκτον, κοντά στον Λευκό Οίκο, για διασυνδέσεις με την CIA την περίοδο του πολέμου στο Αφγανιστάν.

Ο 29χρονος φαίνεται πως είχε εργαστεί με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στο Αφγανιστάν και συγκεκριμένα είχε υπηρετήσει για 10 χρόνια στον αφγανικό στρατό στο πλευρό στελεχών της CIA, βάζοντας την ζωή του σε κίνδυνο πολεμώντας τους συμπατριώτες του για ιδεολογικούς λόγους που ταυτίζονταν με τα δυτικά συμφέροντα στην περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο δίκτυο ενημέρωσης CBS News ότι ο Λακανουάλ ήταν μέλος επίλεκτων παραστρατιωτικών ομάδων ειδικών επιχειρήσεων, που είχε δημιουργήσει η CIA στο Αφγανιστάν για να εκτελούν off the record αποστολές (black operations), γνωστές και ως «Zero Units».

REUTERS / Danish Siddiqui

Ειδικότερα, αυτές οι μονάδες είχαν ως χαρακτηριστικό κλήσης αριθμούς όπως για παράδειγμα «02» γι’ αυτό πήραν την ονομασία αυτή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

A collection of witness-recorded footage from Wednesday’s attack on National Guard members near the White House in Washington, D.C. showing the Afghan national Rahmanullah Lakanwal drawing a handgun, followed by a National Guard member returning fire.



As a complementary… pic.twitter.com/YQfqm4jppY — POPULAR FRONT (@PopularFront_) November 28, 2025

Ο 29χρονος Αφγανός ήταν μέλος της μονάδας «03» η οποία εκτελούσε αποστολές στην Κανταχάρ και συνεργαζόταν στενά με τις αμερικανικές δυνάμεις, όπως επιβεβαίωσε πρώην ανώτερη αφγανική στρατιωτική πηγή στο CBS News, ο οποίος πρόσθεσε μάλιστα ότι το δελτίο ταυτότητας που κυκλοφορεί στα social media είναι αυθεντικό.

Οι «Zero Units» αποτελούνταν αποκλειστικά από Αφγανούς πολίτες και η στρατολόγησή τους ήταν ιδιαίτερα αυστηρή και απαιτητική. Για να ενταχθεί κάποιος σε αυτές, έπρεπε να τον προτείνει ένα στενό συγγενικό πρόσωπο ή έστω ένα άτομο εμπιστοσύνης, ενώ σημαντικός παράγοντας ήταν η στρατιωτική εκπαίδευση.

REUTERS / Danish Siddiqui

Το επιχειρησιακό τους δόγμα ήταν νυχτερινές επιδρομές άμεσης δράσης (direct action night raids) σε συνεργασία με αμερικανικά στρατεύματα εναντίον στόχων όπως τζιχαντιστές και εξτρεμιστές ισλαμιστές.

Η CIA φρόντιζε για την εκπαίδευσή τους, για την παροχή στρατιωτικού εξοπλισμού και πληροφοριών επί του πεδίου, προκειμένου να φέρνουν εις πέρας με απόλυτη ακρίβεια, αποτελεσματικότητα και ταχύτητα τις αποστολές τους.

Οι μέθοδοι και οι τακτικές που χρησιμοποιούσαν ωστόσο είχαν γίνει αντικείμενο σκληρής κριτικής με αποτέλεσμα διεθνή μέσα ενημέρωσης και μη κυβερνητικές οργανώσεις να κατηγορήσουν τις «Zero Units» για βασανιστήρια, εξωδικαστικές εκτελέσεις και βίαιες επιδρομές δίχως να σκέφτονται παράπλευρες απώλειες, με αποτέλεσμα να χαρακτηριστούν και ως «ομάδες θανάτου».

REUTERS / Danish Siddiqui

Με την αποχώρηση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν το 2021, οι «Zero Units» βοηθούσαν Αμερικανούς στρατιώτες σε διαδικαστικά ζητήματα ενώ παρείχαν ασφάλεια και προστασία από τυχόν επιθέσεις των Ταλιμπάν.

Καθώς πλησίαζε η περίοδος που οι Αμερικανοί θα αποσύρονταν πλήρως από το Αφγανιστάν, τα μέλη των «Zero Units» προσπάθησαν να βρουν τρόπο να φύγουν από τη χώρα μαζί με τις οικογένειές τους με προορισμό τις ΗΠΑ, «εξαργυρώνοντας» τις υπηρεσίες που προσέφεραν στις αμερικανικές δυνάμεις για τόσα χρόνια.

REUTERS / Danish Siddiqui

Οι επίλεκτοι Αφγανοί κομάντος έβλεπαν ότι το τέλος ήταν κοντά και πως οι Ταλιμπάν ήξεραν ότι είχαν συνεργαστεί για πολλά χρόνια με τους Αμερικανούς. Ένας από αυτούς τους Αφγανούς φαίνεται πως ήταν και ο δράστης της αιματηρής επίθεσης κοντά στον Λευκό Οίκο, ο οποίος κατάφερε να γλιτώσει και να μετακομίσει στην Ουάσινγκτον με την οικογένειά του.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει τις ΗΠΑ δεν έχουν σχολιαστεί μέχρι στιγμής από την τρέχουσα κυβέρνηση των Ταλιμπάν του Αφγανιστάν.

Επίσης, αξιωματούχοι στην Καμπούλ δεν απάντησαν στα αιτήματα του CBS News για σχολιασμό σχετικά με την ταυτότητα και την δράση του Λακουανάλ, αλλά και για την σύλληψή του.