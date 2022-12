Δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του ο διάσημος σκηνοθέτης Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, για τη νέα ταινία Avatar του Τζέιμς Κάμερον που αναμένεται να βγει σε δύο εβδομάδες στους κινηματογράφους.

Πρόκειται για το σίκουελ της ταινίας Avatar που βγήκε πριν από 13 χρόνια στους κινηματογράφους και έχει τίτλο «Avatar: The Way of Water». Η ταινία λέγεται ότι είναι μία από τις τρεις πιο ακριβές ταινίες όλων των εποχών και η Disney που ανέλαβε την διανομή ελπίζει να της βγει σε καλό.

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο (Guillermo del Toro) μίλησε για την ταινία για την οποία είπε ότι είναι ένα θαύμα που πρέπει όλοι να τη δουν στη μεγαλύτερη δυνατή οθόνη.

Στην πραγματικότητα, ο Ισπανός σκηνοθέτης ντελ Τόρο αποκάλεσε το «Avatar: The Way of Water» «ένα συγκλονιστικό επίτευγμα» αφού είδε την ταινία τον περασμένο μήνα.

A staggering achievement- AVATAR TWOW is chokefull of majestic Vistas and emotions at an epic, epic scale. A master at thepeak of his powers… https://t.co/tG6I16JlhM — Guillermo del Toro (@RealGDT) November 24, 2022

«Είναι γεμάτο από μαγευτικές εικόνες και επικά συναισθήματα σε επική κλίμακα», έγραψε στο Twitter, προσθέτοντας ότι ο Κάμερον βρίσκεται στο «απόγειο των δυνατοτήτων του».

Η διάρκεια της ταινίας είναι τρεις ώρες και 10 λεπτά, δηλαδή μεγαλύτερη κατά 30 λεπτά από την πρώτη ταινία «Avatar».

Το «The Way of Water» είναι το πρώτο από τα τέσσερα προγραμματισμένα σίκουελ του «Avatar» που ο Κάμερον θα κυκλοφορεί κάθε δεύτερη χρονιά μέχρι το 2028.