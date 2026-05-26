Γωγώ Μαστροκώστα: Η γνωριμία, ο μεγάλος έρωτας με τον Τραϊανό Δέλλα και η γενναία μάχη με τον καρκίνο

Η Γωγώ Μαστροκώστα δε βρίσκεται πλέον στη ζωή, όπως ανακοίνωσε η κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, η γνωστή γυμνάστρια άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Δευτέρας (26.05.2026). Στο πλευρό της ήταν μέχρι τέλος ο «φύλακας άγγελός της», Τραΐανός Δέλλας.

Η ζωή της Γωγώς Μαστροκώστα, η οποία έσβησε σε ηλικία 56 ετών ήταν γεμάτη αγάπη, χαρά, έρωτα και μεγάλες συγκινήσεις. Βρήκε τον ιδανικό σύντροφο στο πρόσωπο του πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή Τραϊανού Δέλλα και έζησαν μαζί πολλές ευτυχισμένες δεκαετίες και εκείνος την αποχαιρέτησε δημοσίως με ένα σπαρακτικό μήνυμα. Καρπός του μεγάλου τους έρωτα είναι η 18χρονη κόρη τους.

«Είμαι πάρα πολύ τυχερός, θα το πω, που γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή μου. Και όλα αυτά τα χρόνια που, και σαν ποδοσφαιριστής, γιατί σαν ποδοσφαιριστή με γνώρισε, αλλά και σαν προπονητή μετά, με έχει στηρίξει πάρα πολύ», είχε δηλώσει στο παρελθόν ο Τραϊανός Δέλλας για τη Γωγώ Μαστροκώστα, όπως μετέδωσε ρεπορτάζ της εκπομπής «Live News» για το ζευγάρι την Τρίτη (26.05.2026).

Ο μεγάλος έρωτας τους ξεκίνησε στις αρχές του 2000 που εξελίχθηκε σε σχέση ζωής. Ήταν δύο άνθρωποι που ερωτεύτηκαν και αγαπήθηκαν και έμειναν μαζί μέχρι τέλους. Ο Τραϊανός Δέλλας είχε μιλήσει στο παρελθόν για το silver goal που έστειλε την Ελλάδα στον μεγάλο τελικό του Euro το 2004.

«Μου λέει, εσύ είσαι λέει ο λόγος που ζω. Ήτανε δούλευε σε ένα μπαρ σε ένα νησί και είχε πάρει απόφαση να αυτοκτονήσει, εκείνο το βράδυ. Και βλέποντας λέει το παιχνίδι και φτάνοντας λέει στο τελευταίο λεπτό, λέω “α, άμα μπει γκολ εδώ θα είναι σημάδι ότι δεν πρέπει να αυτοκτονήσω. Και βάζεις λέει το γκολ, και το πήρα λέει σαν σημάδι και δεν αυτοκτόνησα”», είχε αναφέρει στο παρελθόν για έναν νεαρό άντρα που βοήθησε χωρίς να το ξέρει ο πρώην ποδοσφαριστής.

Ο Τραϊανός Δέλλας αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους Έλληνες αμυντικούς όλων των εποχών. Ποδοσφαιρικά «γεννήθηκε» στον Άρη και «ανδρώθηκε» στην ΑΕΚ. Ήταν από τους πρώτους Έλληνες ποδοσφαιριστές που έφυγαν στο εξωτερικό για καριέρα, πρώτα στο Σέφιλντ της Αγγλίας και ύστερα στην Ιταλία και τη Ρόμα. Από μικρός, όταν έπαιρνε κάθε μεσημέρι μετά το σχολείο το λεωφορείο και έκανε μιάμιση ώρα διαδρομή για να φτάσει στην προπόνηση, ήξερε ότι γι’ αυτό ήταν γεννημένος.

«Έκανα αυτό που αγαπούσα. Όσο κι αν κουραζόμουνα, δεν έχασα προπόνηση. Ακόμα κι αν με πήγαινε η μαμά μου, τότε», είχε πει.

«Ήμουν πάρα πολύ φοβισμένη εγώ, όταν τον γνώρισα. Όλο το look ρε παιδί μου… 2 μέτρα, μελαχρινός, αυτού του στιλ…», είχε δηλώσει η Γωγώ Μαστροκώστα για τον άντρα της ζωής της.

Κάποια στιγμή, η Γωγώ Μαστροκώστα έμεινε έγκυος, όμως οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του Τραϊανού ως παίκτης της ΑΕΚ, καθυστερούσαν τις διαδικασίες του γάμου.

«Κάποια στιγμή στους 6 μήνες λέω, α… λέει το μωρό μου, λέω “Ξέρεις πώς θα λένε την κόρη μας, ε; Βικτώρια Μαστροκώστα!”», είχε δηλώσει η Γωγώ Μαστροκώστα σε συνέντευξή της. Αυτή η φράση έγινε αφορμή για να επισπεύσει ο Τραϊανός Δέλλας την πρόταση γάμου.

Τον Δεκέμβρη του 2008 γεννήθηκε η κόρη τους, Βικτώρια, και τρεις μέρες μετά από τη γέννησή της, η Γωγώ Μαστροκώστα μαθαίνει ότι πάσχει από καρκίνο. Έναν χρόνο αργότερα, ο αγαπημένος της σύζυγός την έπεισε να να μιλήσει δημοσίως για την ασθένειά της για να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους.

«Δεν ένιωθα έτοιμη να το κάνω. Δεν ξέρω αν είμαι και τώρα έτοιμη να το κάνω… Αλλά όσο περνούσε ο καιρός, ένιωθα ότι δεν είχα κανένα δικαίωμα να το κρατήσω όλο αυτό για τον εαυτό μου», είχε πει χαρακτηριστικά για τη μάχη που έδωσε τότε και κατάφερε να βγει νικήτρια.

Σημειώνεται ότι η κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα θα γίνει την Τετάρτη 27 Μαΐου στο Ελληνικό και η ταφή στο Μεσολόγγι.