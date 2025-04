Eλίζαμπεθ Χανκς: Η κόρη του Τομ Χανκς μιλά για τα «γεμάτα σύγχυση, βία και στέρηση» παιδικά χρόνια με τη μητέρα της

Η Ελίζαμπεθ Χανκς, κόρη του Τομ Χανκς και της πρώτης του συζύγου, Σούζαν Ντίλινγχαμ, αποκαλύπτει για πρώτη φορά σοκαριστικές λεπτομέρειες από την ταραγμένη παιδική της ηλικία, την οποία περιγράφει ως γεμάτη από «βία» και «στέρηση».

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του People, η κόρη του Τομ Χανκς, μιλάει ανοιχτά για τα δύσκολα πρώτα της χρόνια στο απομνημόνευμά της με τίτλο «The 10: A Memoir of Family and the Open Road», που κυκλοφορεί στις 8 Απριλίου.

Σε απόσπασμα που εξασφάλισε το περιοδικό, η συγγραφέας, που πλέον χρησιμοποιεί τα αρχικά του ονόματός της Ε.Α., γράφει για το πώς η διάλυση του γάμου των γονιών της το 1985 διαμόρφωσε την παιδική της ηλικία και τα πρώτα χρόνια του αδελφού της, Κόλιν Χανκς. «Είμαι ένα παιδί από τον πρώτο (μη διάσημο) γάμο. Οι μόνες αναμνήσεις μου με τους γονείς μου στο ίδιο μέρος την ίδια στιγμή είναι η αποφοίτηση του Κόλιν από το λύκειο και η δική μου αποφοίτηση από το λύκειο», γράφει αρχικά.

Στη συνέχεια, προσθέτει: «Έχω μια φωτογραφία με εμένα να στέκομαι ανάμεσα στους γονείς μου. Σ’ αυτή, η καλύτερη περούκα της μητέρας μου είναι ελαφρώς στραβή».

Η 42χρονη συγγραφέας γράφει ότι γεννήθηκε στο Μπέρμπανκ, αλλά όταν οι γονείς της χώρισαν, η μητέρα της μετακόμισε μαζί της και τον αδερφό της στο Σακραμέντο.

«Τελικά, συμφωνήθηκε η διατροφή, και θα επισκεπτόμουν τον πατέρα μου και τη θετή μητέρα μου και σύντομα τους μικρότερους αδελφούς μου, τα Σαββατοκύριακα και το καλοκαίρι, αλλά από 5 έως 14 χρόνων, τα χρόνια μου ήταν γεμάτα σύγχυση, βία, στέρηση και καμία αγάπη, ήμουν ένα κορίτσι του Σακραμέντο», αναφέρει και προσθέτει: «Έζησα σε ένα λευκό σπίτι με κολόνες, στην αυλή με πισίνα, και σε ένα δωμάτιο με εικόνες αλόγων κολλημένες σε κάθε τοίχο».

Ωστόσο, τα πράγματα άλλαξαν «καθώς περνούσαν τα χρόνια» και η ψυχική υγεία της μητέρας της επιδεινώθηκε. «Η αυλή γέμισε τόσο πολύ από τα περιττώματα των σκύλων που δεν μπορούσες να περπατήσεις γύρω της, το σπίτι βρωμούσε καπνό. Το ψυγείο ήταν άδειο ή γεμάτο με ληγμένα τρόφιμα και η μητέρα μου περνούσε όλο και περισσότερο χρόνο στο μεγάλο κρεβάτι διαβάζοντας την Αγία Γραφή», περιγράφει στο απόσπασμα.

Στη συνέχεια, η Ελίζαμπεθ Χανκς αναφέρθηκε σε ένα βίαιο περιστατικό που έζησε. «Ένα βράδυ, η συναισθηματική κακοποίηση έγινε σωματική, και μετά από αυτό, μετακόμισα στο Λος Άντζελες, ακριβώς στη μέση της έβδομης τάξης», εξήγησε.

Από εκείνη τη στιγμή και μετά, το καθεστώς επιμέλειας ουσιαστικά άλλαξε. Εκείνη και ο Κόλιν έμεναν με τον πατέρα τους και επισκέπτονταν τη μητέρα τους μόνο τα σαββατοκύριακα και το καλοκαίρι.

Το ταξίδι που έκανε το 2019 ακολούθησε τα βήματα ενός παρόμοιου οδικού ταξιδιού που είχε κάνει μαζί με τη μητέρα της στην ηλικία των 14.

«Οδηγήσαμε σε όλη την Αμερική κατά μήκος της Interstate 10, μέσα σε ένα Winnebago που έμοιαζε να πλέει πάνω στην άσφαλτο», θυμάται.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρονιάς της στο λύκειο, η μητέρα της τής τηλεφώνησε για να της πει ότι πέθαινε.

Η Σούζαν Ντίλινγχαμ και ο Τομ Χανκς είχαν παντρευτεί το 1978, έναν χρόνο μετά τη γέννηση του Κόλιν, και χώρισαν το 1985. Το διαζύγιό τους ολοκληρώθηκε το 1987. Η ίδια δεν ξαναπαντρεύτηκε ποτέ, ενώ ο Τομ Χανκς παντρεύτηκε τη Ρίτα Γουίλσον το 1988.