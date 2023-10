Το How to Have Sex έχει κερδίσει το βραβείο Ένα Κάποιο Βλέμμα στο Φεστιβάλ Καννών και το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Χρυσή Αθηνά στις Νύχτες Πρεμιέρας. Λίγο μετά την πρεμιέρα του στα σινεμά έρχεται και το Cinobo.

Γυρισμένο στην Κρήτη, το εκρηκτικό ντεμπούτο της Βρετανίδας Μόλι Μάνινγκ Γουόκερ, είναι ένα οδυνηρά οικείο πορτρέτο ενηλικίωσης, που εξερευνά με τόλμη, ειλικρίνεια και ιδρώτα την εφηβική ενέργεια, τη ερωτική αφύπνιση και τη σεξουαλική συναίνεση.

Τρεις βρετανίδες έφηβες πηγαίνουν διακοπές στα Μάλια σε μια μορφή τελετουργίας – για να πιουν χωρίς έλεγχο, να χορέψουν μέχρι τελικής πτώσης, να κάνουν όσο σεξ θέλουν.

Αυτό θα πρέπει να είναι το καλύτερο καλοκαίρι της ζωής τους. Θα είναι;

Υποτίθεται ότι θα είναι το καλύτερο καλοκαίρι όλων των εποχών. Η Τάρα, η Σκάι και η Εμ καταφθάνουν στα Μάλια για τις πιο επικές διακοπές της ζωής τους, το ταξίδι που κάνει κάθε βρετανός έφηβος στο κατώφλι της ενηλικίωσης.

Η Τάρα είναι σε προσωπική αποστολή να κάνει για πρώτη φορά σεξ, ενώ οι κολλητές της προκαλούν το χάος γύρω της. Η 16χρονη πίνει και χορεύει στα κλαμπ του κεντρικού δρόμου, μέχρι που συναντά μερικά αγόρια στο διπλανό μπαλκόνι του ξενοδοχείου, που ελπίζει να της χαρίσουν ένα αξέχαστο καλοκαίρι.

Λίγα λόγια για την ταινία

Η σκηνοθέτις Μόλι Μάνινγκ Γουόκερ εμπνεύστηκε το σενάριο της ταινίας κατά τη διάρκεια ενός γάμου, όπου μαζί με φίλους από το σχολείο αναπολούσαν τις διακοπές που είχαν κάνει όλοι μαζί σε ένα καλοκαιρινό θέρετρο της Μεσογείου. Μια τελετουργία εξαιρετικά δημοφιλής ανάμεσα στους Βρετανούς εφήβους, ένα πνευματικό αδερφάκι του spring break, έστω και -σκόπιμα- πιο ζοφερό, και -ει δυνατόν- με ακόμα περισσότερο ιδρώτα και ασυγκράτητη σεξουαλικότητα.

Η Γουόκερ νόμιζε ότι είχε βγάλει από το μυαλό της κάποια από τα πιο ακραία γεγονότα εκείνου του ταξιδιού, αλλά τελικά τα θυμούνταν όλοι με τον ίδιο τρόπο. «Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο επηρέασε σεξουαλικά τη ζωή μου, αλλά και τις ζωές όλων αυτών με τους οποίου το συζήτησα σε εκείνο τον γάμο. Αυτού του τύπου οι διακοπές, είναι κόσμοι που χτίζονται γύρω από τη σεξουαλική πίεση, και είναι τόσο παράξενο αυτό».

Αυτό που ξεκίνησε ως προσωπική θεραπεία, κατέληξε αρχικό σενάριο 58 σελίδων. Μόλις η Γουόκερ άφησε αυτές τις αναμνήσεις ελεύθερες, η ιστορία αυτών των κοριτσιών -κοριτσιών που ήμασταν ή που γνωρίζαμε- βγήκε αβίαστα.

Χρησιμοποιώντας φωτογραφίες ως πυξίδα, θυμήθηκε το σύμπαν των προορισμών όπως τα Μάλια και η Ίμπιζα, τα φθηνά κλαμπ μαζεμένα σε έναν μόνο δρόμο που θύμιζε ενήλικη Disneyland και ονομαζόταν «strip».

Η σκηνοθέτις πραγματοποίησε έρευνα σε όλη τη Βρετανία, για να χαρτογραφήσει το πώς νιώθουν οι νέοι για το σεξ σήμερα. Μέρη του σεναρίου δόθηκαν σε αγόρια και κορίτσια, και τους ζητήθηκε να το σχολιάσουν. Κάποιοι αρνήθηκαν ότι το περιστατικό που περιγράφει η ταινία αποτελεί σεξουαλική επίθεση. Μια κοπέλα είπε ότι «τα κορίτσια πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να μην μεθάνε τόσο πολύ».

Έτσι, στο τέλος της έρευνας, η δημιουργός και η ομάδα της ήταν απολύτως σίγουροι για το πόσο σημαντικό ήταν να γίνει η ταινία. Κάποια στιγμή, αγόρια και κορίτσια άρχισαν να μιλούν για δικές τους εμπειρίες, και το έκαναν για πρώτη φορά, ακριβώς επειδή βρίσκονταν σε έναν ασφαλή χώρο, και μοιράζονταν κάτι που είχαν βιώσει και οι υπόλοιποι.

Η ταινία φτιάχτηκε για να αποτυπώσει τις διακριτικά κρυμμένες κοινωνικές πιέσεις γύρω από το σεξ, με την προσπάθεια να κοιτάξει μπροστά, ώστε η επόμενη γενιά να αισθάνεται λίγο λιγότερο μόνη. Ο θεμελιώδης στόχος του How To Have Sex είναι να πυροδοτήσει τη συζήτηση -ειδικά μεταξύ των εφήβων- για τις αναμνήσεις εκείνης της εποχής χαράς, για τη σημασία της φιλίας, αλλά και για τις στιγμές εκείνες που πολύ συχνά καλύπτονται από ντροπή και σιωπή.

Η Μόλι Μάνινγκ Γουόκερ θέλει να μιλήσουμε μεταξύ μας. «Είτε πρόκειται για σεξουαλική βία, επίθεση, κακοποίηση ή εξαναγκασμό, να αφήσουμε αυτές τις δύσκολες εμπειρίες να ακουστούν, και να τις αντιμετωπίσουμε με μια νέα κατανόηση. Έτσι αυτές οι συζητήσεις θα μας κάνουν να μάθουμε από την αρχή πώς να κάνουμε σεξ, δίνοντας έμφαση και εξερευνώντας τη γυναικεία ευχαρίστηση, και φροντίζοντας το σεξ να λειτουργεί και για τα δύο άτομα τα οποία εμπλέκονται. Η συναίνεση είναι το ελάχιστο που θα έπρεπε να περιμένουμε».

Ποιά είναι η Μόλι Μάνινγκ Γουόκερ

Η Μόλι Μάνινγκ Γουόκερ είναι διευθύντρια φωτογραφίας, σεναριογράφος και σκηνοθέτις με έδρα το Λονδίνο. Η πρώτη μικρού μήκους ταινία της Good Thanks, You? προβλήθηκε στην Εβδομάδα Κριτικής του Φεστιβάλ Καννών, ενώ το μεγάλου μήκους ντεμπούτο της How to Have Sex με παραγωγό μεταξύ άλλων την ελληνική εταιρεία Heretic, κέρδισε στις Κάννες το βραβείο Ένα Κάποιο Βλέμμα.

Ως διευθύντρια φωτογραφίας βρίσκεται πίσω από ντοκιμαντέρ, διαφημίσεις και ταινίες μυθοπλασίας, όπως το βραβευμένο στο Σάντανς Scrapper της Σάρλοτ Ρίγκαν, που μέσα στην επόμενη χρονιά θα προβληθεί στις ελληνικές αίθουσες από το Cinobo.

Συντελεστές

Σενάριο | Σκηνοθεσία: Μόλι Μάνινγκ Γουόκερ

Παραγωγοί: Ιβάνα Μακίνον, Έμιλι Λίο, Κωνσταντίνος Κοντοβράκης

Φωτογραφία: Νικόλας Κανιτσιόνι

Μοντάζ: Φιν Όουτς

Μουσική: Τζέιμς Τζέικομπ

Ήχος: Στίβεν Φάναγκαν, Νίκος Κωνσταντίνος

Σχεδιασμός παραγωγής: Λουκ Μόραν-Μόρις

Κοστούμια: Τζορτζ Μπάξτον

Κομμώσεις | Μακιγιάζ: Νατάσα Λοζ

Πρωταγωνιστούν: Μία ΜακΚένα-Μπρους, Σον Τόμας, Λάρα Πικ, Ένβα Λιούις

Διάρκεια: 98’

Χώρα, Έτος Παραγωγής: Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, 2023