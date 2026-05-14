Πατέρας θα γίνει ο Νικόλας Νιάρχος: Έγκυος η σύζυγός του, Μαλού Ντάλα Πίκολα

Λίγο πριν κλείσουν έναν χρόνο από τον γάμο τους που έγινε στην Σπετσοπούλα, ο Νικόλας Νιάρχος και η Μαλού Ντάλα Πίκολα θα γίνουν γονείς, αφού η Ιταλίδα εικαστικός είναι έγκυος.

Την αποκάλυψη έκανε φίλη του ζευγαριού σε ανάρτησή της στο Instagram όπουανίζεται η Μαλού Ντάλα Πίκολα με φουσκωμένη κοιλίτσα. «Baby boom», έγραψε η φίλη του ζευγαριού και ταλαντούχα καλλιτέχνης, Μπιάνκα Λι Βάσκ στη λεζάντα της ανάρτησής της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 36χρονος εγγονός του εφοπλιστή Σταύρου Νιάρχου και η Ιταλίδα εικαστικός είχαν ήδη παντρευτεί τρεις φορές, δύο μέσα στο 2024 και μία το 2025: Αρχικά με πολιτικό γάμο στην Ελβετία στις αρχές Ιουνίου και στη συνέχεια με θρησκευτική τελετή στη Σπετσοπούλα, το ησυχαστήριο της οικογένειας Νιάρχου.

Ο Νικόλας Νιάρχος και η Μαλού Ντάλα Πίκολα, πέρυσι τον Σεπτέμβριο του 2025 παντρεύτηκαν για…τρίτη φορά στη Ρώμη. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε καθολικό ναό στην Piazza della Minerva, παρουσία συγγενών και στενών φίλων του ζευγαριού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bianca Lee Vasquez (@biancaleevasquez)

H σύζυγός του είναι μία αναγνωρισμένη καλλιτέχνης και εικαστικός, που παρουσιάζει με μεγάλη επιτυχία το έργο της σε γκαλερί και αίθουσες Τέχνης.