Δικαίωση για την Πάρις Τζάκσον στη δίκη με τους διαχειριστές της περιουσίας του πατέρα της – Θα της επιστρέψουν 625.000 δολάρια

Σημαντική νίκη πέτυχε η Πάρις Τζάκσον στη δικαστική διαμάχη της με τους διαχειριστές της περιουσίας του πατέρα της, Μάικλ Τζάκσον, καθώς καλούνται να της επιστρέψουν 625.000 δολάρια.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που έφερε στο φως το People, δικαστής στο Λος Άντζελες αποφάσισε ότι το συγκεκριμένο ποσό, το οποίο είχε δοθεί ως μπόνους σε εξωτερικά δικηγορικά γραφεία από τους εκτελεστές της διαθήκης του Μάικλ Τζάκσον, Τζον Μπράνκα και Τζον ΜακΚλέιν, θα πρέπει να επιστραφεί στην Πάρις Τζάκσον, ενώ της αναγνωρίστηκε και το δικαίωμα να διεκδικήσει δικαστικά έξοδα και αμοιβές δικηγόρων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά τους οι διαχειριστές της περιουσίας, σε ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι διαφωνούν με την απόφαση, ωστόσο τη σέβονται και θα συμμορφωθούν. Υποστηρίζουν επίσης ότι οι ίδιοι δεν έλαβαν μέρος των επίμαχων μπόνους και ότι οι πληρωμές αποτελούν μικρό ποσοστό των συνολικών εξόδων.

Επιπλέον, στην ανακοίνωσή τους τόνισαν: «Κανένα από τα 625.000 δολάρια σε μπόνους – που αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό μέρος των εξόδων της περιόδου- δεν καταβλήθηκε στους ίδιους τους εκτελεστές», συμπληρώνοντας ότι το δικαστήριο δεν έκρινε πως υπήρξαν ακατάλληλες πληρωμές προς αυτούς.

Αντίθετα, εκπρόσωπος της Πάρις Τζάκσον χαρακτήρισε την εξέλιξη «μεγάλη νίκη» για την ίδια και την οικογένειά της, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαχείριση της περιουσίας. «Η Πάρις πάντα επικεντρωνόταν σε ό,τι είναι καλύτερο για την οικογένειά της και αυτή η απόφαση αποτελεί τεράστια νίκη για όλους τους», είπε.

Η Πάρις Τζάκσον, μαζί με τα αδέλφια της Πρινς και Μπίγκι, είναι δικαιούχος της περιουσίας και έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τους διαχειριστές ότι εκμεταλλεύονται τον ρόλο τους για οικονομικό όφελος, ισχυρισμοί που εκείνοι απορρίπτουν.