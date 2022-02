Τον γύρο των social media κάνουν εδώ και μια εβδομάδα κάποιες δηλώσεις του Machine Gun Kelly για την Kendall Jenner, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις ανάμεσα στους fans των δύο celebrities και όχι μόνο. Σε συνέντευξή του στο Fuse το 2013 ο ράπερ είχε δηλώσει ότι δεν θα περίμενε μέχρι την ενηλικίωση της -17χρονης τότε- Kendall για να κοιμηθεί μαζί της.

Ο Machine Gun Kelly, ο οποίος τότε ήταν 23 ετών, είχε υποστηρίξει στην συνέντευξή του ότι «δεν υπάρχουν όρια» όταν οι άνθρωποι είναι διάσημοι και αναφέρθηκε σε καλλιτέχνες που είχαν ερωτικές σχέσεις με ανήλικα κορίτσια. Ερωτηθείς ποια διάσημη γυναίκα ήταν η πρώτη με την οποία είχε «φάει κόλλημα», ο ράπερ απάντησε: «Δεν με νοιάζει ποια ήταν η πρώτη, γιατί αυτή τη στιγμή είναι η Kendall Jenner».

«Γ@μώτ@, το έχω πει τόσες φορές. Μην με αφήσετε να μετακομίσω στο Λος Άντζελες γιατί θα τη βρω», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια μάλιστα ερωτήθηκε αν «μετρούσε αντίστροφα τις μέρες» έως ότου η Kendall γίνει 18, που είναι η νόμιμη ηλικία συναίνεσης σε σεξουαλική επαφή στο Λος Άντζελες, με τον Machine Gun Kelly να: «Δεν περιμένω μέχρι τα 18 της, θα πάω τώρα. Είμαι 23, δεν είμαι σε καμία ανατριχιαστική ηλικία, καταλαβαίνεις τι εννοώ; Είμαι 23, εκείνη 17 και είναι διασημότητα. Δεν υπάρχουν όρια εκεί».

Και ο ράπερ συνέχισε να επιχειρηματολογεί, δίνοντας και παραδείγματα: «Ο Robert Plant, ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών, έβγαινε με ένα κορίτσι 14 ετών. Ο Axl Rose ήταν ένας από τους μεγαλύτερους κακούς όλων των εποχών, βγήκε με ένα κορίτσι 16 ετών και έγραψε ένα τραγούδι στο πρώτο του άλμπουμ για εκείνο το κορίτσι».

«Δεν με νοιάζει, πες ότι θέλεις, φίλε, αν η Kendall Jenner είναι γυμνή στην κρεβατοκάμαρά σου και είσαι 50, θα πας», κατέληξε.

Τις τελευταίες ημέρες η επίμαχη συνέντευξη του Machine Gun Kelly κάνει τον γύρο των social media, με τους χρήστες να εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τα σχόλια του ράπερ ενώ κάποιοι θυμήθηκαν ότι ένα χρόνο πριν από την συνέντευξη στο Fuse είχε αποκάλεσε την τότε 16χρονη κόρη του Έμινεμ «καυτή» σε ένα tweet που στη συνέχεια το διέγραψε.

Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο Εμινεμ δεν απάντησε ποτέ δημόσια για το σχόλιο του νεαρού ράπερ, το 2015 ωστόσο αποκαλύφθηκε ότι είχε απαγορεύσει στον Machine Gun Kelly να πηγαίνει στον ραδιοφωνικό σταθμό Shade 45 και οι σχέσεις τους δεν ήταν φιλικές.

Υπενθυμίζεται ότι τον τελευταίο χρόνο ο Machine Gun Kelly διατηρεί σχέση με τη Μέγκαν Φοξ και πριν μερικές ημέρες της έκανε πρόταση γάμου, με την διάσημη ηθοποιό να του λέει να του το μεγάλο «ναι».

