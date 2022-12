Το Rockwave Festival επιστρέφει και υποδέχεται έναν από τους μεγαλύτερους σούπερ σταρ της εποχής μας! Μετά την καταιγιστική του εμφάνιση το 2015 στη σκηνή του TerraVibe, ο Robbie Williams εκπληρώνει την υπόσχεση που έδωσε στο ελληνικό κοινό.

Το Σάββατο 1 Ιουλίου 2023 ο μοναδικός Robbie Williams επιστρέφει για να μας υπενθυμίσει πως τα 25 του χρόνια στη μουσική είναι όπως ακριβώς κι εκείνος: λαμπερά, θριαμβευτικά, ανεπανάληπτα αλλά και μόνο η αρχή!

Κάθε show του, ένα μουσικό υπερθέαμα. Η εκθαμβωτική του εμφάνιση στο Rockwave του 2015 στιγμάτισε τις συναυλιακές αναμνήσεις όσων τον απόλαυσαν επί σκηνής. Χόρεψαν με το Let Me Entertain You, σιγοτραγούδησαν το Angels και το δικό του αγαπημένο Feel. Φυσικά, ο Robbie το ανταπέδωσε στους Έλληνες φαν, χαρίζοντας μας μια σπάνια εκτέλεση του Me and My Monkey.

Τον Ιούλιο του 2023, ο Robbie Williams επιστρέφει για να ξανασυναντηθεί με το ελληνικό κοινό και να προσφέρει μια μοναδική εμφάνιση, σαν εκείνες που πολύ καλά ξέρει να δίνει!

Η ιστορία του Robbie ξεκινά από νωρίς, όταν ακόμη, ως μέλος των Take That ξεχώρισε με το ταλέντο του. Το 1997 η σόλο καριέρα του τον οδηγεί σε μια πορεία που ούτε ο ίδιος δεν είχε τολμήσει να φανταστεί.

Με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 85 εκατομμύρια, ο Robbie Williams σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. 14 singles στο νούμερο ένα, οι περισσότερες πωλήσεις εισιτηρίων σε μόλις μία ημέρα (στις 19 Νοεμβρίου 2005 πουλήθηκαν μέσα σε 24 ώρες 1,6 εκατομμύρια εισιτήρια μόλις ανακοινώθηκε η παγκόσμια περιοδεία του για το 2006), πάνω από 375.000 θεατές στις τρεις νύχτες στο Knebworth τον Αύγουστο του 2003, την τεράστια επιτυχία των δικών του swing άλμπουμ και παράλληλα την επανένωση του με τους Take That το 2010 και την κυκλοφορία του Progress (έγινε το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις του 21ου αιώνα και η περιοδεία που ακολούθησε ήταν η περιοδεία με τις μεγαλύτερες πωλήσεις εισιτηρίων στη Βρετανία ever) και το εντυπωσιακό ρεκόρ των 18 Brit awards!

Και φυσικά συνεχίζει ακούραστος ως κριτής στο X-Factor, με τη συνεργασία του με τη Royal Shakespeare Company στο μιούζικαλ The Boy in the Dress, το φιλανθρωπικό Soccer Aid, την «παράξενη και υπέροχη» βιογραφική ταινία “Better Man” με σκηνοθέτη τον Michael Gracey, την έκθεση ζωγραφικής σε συνεργασία με τον Ed Godrich και πολλά άλλα…

Η κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ, XXV, έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ στη Βρετανία! Πρόκειται για τον μοναδικό σόλο καλλιτέχνη που κατάφερε να ξεπεράσει το ρεκόρ του Elvis Presley με τα περισσότερα νούμερο 1 άλμπουμ στα UK charts (13 ο Elvis, 14 ο Robbie)! Μέσα από τη συνεργασία του με τον Jules Buckley, τον Guy Chambers και τον Steve Sidwell, ο Robbie αναβιώνει τα τραγούδια – σταθμούς από τη μουσική του ιστορία.

Μπαίνοντας στο στούντιο και ηχογραφώντας στην Ολλανδία μαζί με την καταξιωμένη Metropole Orkest, ο ωριμότερος καλλιτεχνικά Robbie επαναπροσεγγίζει και επανεκτελεί τις επιτυχίες που του έχουν εξασφαλίσει επάξια τη θέση του στο μουσικό πάνθεον. Στο εξώφυλλο ποζάρει γυμνός, εμπνεόμενος από τον «Σκεπτόμενο» του Auguste Rodin. Ένας άνδρας που δεν παύει να σκέφτεται και να θέτει συνεχώς νέες προκλήσεις στον εαυτό του.

Μια από αυτές τις προκλήσεις είναι και η νέα, επετειακή περιοδεία του, με αφορμή την κυκλοφορία του XXV και τα 25 χρόνια στη σκηνή ως solo καλλιτέχνης. Το θριαμβευτικό Homecoming Show στη γενέτειρα του, στο Stoke της Αγγλίας τον Ιούνιο του 2022 ήταν ο πιο ταιριαστός τρόπος για την έναρξη μιας σειράς μοναδικών show!

«Αυτό είναι το πεπρωμένο μου, αυτή είναι η μοίρα μου», λέει «και δεν σκοπεύω να σταματήσω σύντομα».

