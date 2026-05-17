Πάμελα Άντερσον: Φουντώνουν οι φήμες για ειδύλλιο με τον Τομ Κρουζ – «Κάνει χώρο για την αγάπη στη ζωή της»

Η Πάμελα Άντερσον «κάνει χώρο για την αγάπη στη ζωή της» εν μέσω φημών ότι έχει ξεκινήσει μια σχέση με τον Τομ Κρουζ. Η 58χρονη ηθοποιός λέγεται ότι είναι έτοιμη για την αγάπη για άλλη μια φορά μετά από «μερικά πολυάσχολα χρόνια αποδεικνύοντας την αξία της» στη βιομηχανία του θεάματος, δήλωσε μια πηγή στην Daily Mail.

Η Πάμελα Άντερσον φημολογείται ότι τράβηξε την προσοχή του 63χρονου Τομ Κρουζ τον περασμένο μήνα, αφού φέρεται να εντυπωσιάστηκε από την ερμηνεία της στην μεγάλη ταινία επιστροφής της, «The Last Showgirl».

«Η ταινία έκανε τους ανθρώπους να δουν την Παμ με ένα πολύ διαφορετικό φως, συμπεριλαμβανομένου του Τομ», δήλωσε μια πηγή στο National Enquirer. «Έχουν επαφή από τότε και υπάρχει, σίγουρα μια σπίθα μεταξύ των δύο σταρ».

«Οι άνθρωποι το έχουν παρατηρήσει και το έχουν αναφέρει στον Τομ», πρόσθεσε η πηγή.

Οι εκπρόσωποι των Άντερσον και Κρουζ δεν απάντησαν αμέσως στο αίτημα του Page Six για σχολιασμό.

Τον περασμένο χρόνο ησταρ του «Baywatch» απασχόλησε με τα προσωπικά ατης, όταν φημολογήθηκε ότι είχε σχέση με τον με τον Λίαμ Νίσον, τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία Naked Gun.

Ωστοσο, τον Δεκέμβριο εκείνη εξήγησε ότι είχαν περάσει μαζί απλώς μία ρομαντική εβδομάδα στο σπίτι του ηθοποιού.