Η Σάρον Στόουν πέρα από το sex symbol: Η γυναίκα που νίκησε τον μύθο της

Πίσω όμως από τη χαλαρή εικόνα των social media βρίσκεται μια γυναίκα που πέρασε από τη δόξα, την αμφισβήτηση, την ασθένεια, την απώλεια και την επανεκκίνηση.

Γεννημένη το 1958 στο Μίντβιλ της Πενσιλβάνια, η Στόουν ξεκίνησε ως μοντέλο πριν μπει για τα καλά στον κινηματογράφο. Οι πρώτοι της ρόλοι ήρθαν στις αρχές της δεκαετίας του ’80, όμως η μεγάλη αναγνώριση ήρθε το 1990 με το Total Recall δίπλα στον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.

Δύο χρόνια αργότερα, το «Βασικό Ένστικτο» την εκτόξευσε στην κορυφή. Έγινε το απόλυτο sex symbol των 90s και μία από τις πιο πολυσυζητημένες παρουσίες του παγκόσμιου κινηματογράφου. Η περίφημη σκηνή με το σταύρωμα των ποδιών πέρασε στην ιστορία, αλλά η ίδια έχει παραδεχθεί αργότερα πως αισθάνθηκε εξαπατημένη, καθώς πίστευε ότι δεν θα φαινόταν τίποτα στην τελική κόπια της ταινίας.

Όπως έχει πει, της είχαν ζητήσει να βγάλει το εσώρουχο για να αποφευχθεί αντανάκλαση φωτός αλλά την είχαν διαβεβαιώσει πως δεν θα φαινόταν τίποτα. Όταν η σκηνή προβλήθηκε, η ηθοποιός σκέφτηκε να κινηθεί νομικά, αλλά επέλεξε να την αποδεχθεί για την αλήθεια που εξυπηρετούσε τον χαρακτήρα.

Η επιτυχία του φιλμ ήταν τεράστια αλλα είχε και βαρύ τίμημα. Για χρόνια η βιομηχανία την αντιμετώπιζε αποκλειστικά ως «μοιραία γυναίκα», παραβλέποντας τις πραγματικές υποκριτικές της δυνατότητες.

Το 1995 η Σάρον Στόουν απέδειξε πως ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ένα σύμβολο του σεξ. Η ερμηνεία της ως Τζίντζερ ΜακΚένα στο Casino του Μάρτιν Σκορσέζε της χάρισε «Χρυσή Σφαίρα» και υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου.

Η ίδια έχει αποκαλύψει πως λίγο πριν από την τελετή των Όσκαρ, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα της είπε ότι δεν επρόκειτο να κερδίσει, επειδή το Χόλιγουντ δυσκολεύεται να αποδεχθεί μια γυναίκα που είναι «υπερβολικά καλή» σε αυτό που κάνει.

Ακολούθησαν ταινίες όπως τα Sliver, Sphere, Diabolique, Broken Flowers και The Laundromat, ενώ στην τηλεόραση τιμήθηκε με Emmy για τη συμμετοχή της στο The Practice.

Το εγκεφαλικό που άλλαξε τα πάντα

Το 2001, στα 43 της χρόνια, η ζωή της άλλαξε δραματικά. Η Σάρον Στόουν υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και υπαραχνοειδή αιμορραγία, με τους γιατρούς να δίνουν ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης.

Η ανάρρωσή της δεν ήταν εύκολη. Χρειάστηκε να μάθει ξανά να μιλά, να διαβάζει και να περπατά, ενώ για χρόνια βρέθηκε ουσιαστικά εκτός Χόλιγουντ.

Στα απομνημονεύματά της «The Beauty of Living Twice» περιγράφει εκείνη την περίοδο ως μια πλήρη διάλυση της ζωής της. Όπως έχει πει, έχασε την καριέρα, την οικονομική της σταθερότητα αλλά και την αίσθηση ταυτότητάς της.

Η δύσκολη παιδική ηλικία

Τα τελευταία χρόνια η Σάρον Στόουν έχει μιλήσει όλο και πιο ανοιχτά για τα τραύματα της παιδικής της ηλικίας.

Η σχέση με τη μητέρα της ήταν περίπλοκη, γεμάτη αγάπη αλλά και σκληρότητα. Η ίδια έχει περιγράψει τη Ντόροθι Στόουν ως μια γυναίκα με έντονο χιούμορ αλλά και βαθιά τραυματισμένη από τη δική της κακοποιητική παιδική ηλικία. Στις τελευταίες ημέρες της, μέσα σε παραλήρημα, επαναλάμβανε φράσεις ωμές, ακόμη και προσβλητικές, που η Στόουν μεταφέρει σχεδόν με τρυφερότητα.

Χαρακτηριστικά αναφέρει την τελευταία φράση που της απηύθυνε πριν πεθάνει: «Μιλάς υπερβολικά πολύ, με κάνεις να θέλω να αυτοκτονήσω», κάνοντας τους παρευρισκόμενους να γελάσουν. «Σκέφτηκα: “δύσκολα το ξεπερνάει αυτό κάποιος, μαμά!”» έχει πει η ηθοποιός.