Η Σάρον Στόουν πέρα από το sex symbol: Η γυναίκα που νίκησε τον μύθο της

Μια νέα οικογενειακή απώλεια ήρθε να προστεθεί στις δύσκολες στιγμές που έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια η Σάρον Στόουν. Η χολιγουντιανή σταρ ανακοίνωσε μέσα από τα social media τον θάνατο του μεγαλύτερου αδελφού της, Μάικλ Στόουν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή έπειτα από μακρά ασθένεια.
Η Σάρον Στόουν δημοσίευσε μια φωτογραφία του αδελφού της γράφοντας: «Ο Μάικ Στόουν, ο μεγαλύτερος αδελφός μου, έφυγε από τη ζωή. Του ευχόμαστε ειρήνη», υπογράφοντας την ανάρτηση μαζί με τους τρεις γιους της, Ρόαν, Λερντ και Κουίν.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο Μάικλ Στόουν δεν είχε τη φήμη της διάσημης αδελφής του, ωστόσο είχε και εκείνος ασχοληθεί με την υποκριτική. Εμφανίστηκε σε ταινίες όπως το End of the Night, το The Quick and the Dead δίπλα στη Σάρον Στόουν, αλλά και σε παραγωγές όπως το Eraser, το CSI: Miami και το The Bold and the Beautiful. Παράλληλα, έγραφε ποίηση χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο «Stone Poet».
Η απώλειά του έρχεται σε μια περίοδο που η οικογένεια Στόουν έχει ήδη δοκιμαστεί σκληρά. Το 2023 η ηθοποιός έχασε τον μικρότερο αδελφό της, Πάτρικ, σε ηλικία 57 ετών, ενώ λίγους μήνες νωρίτερα είχε συγκλονιστεί από τον θάνατο του 11 μηνών ανιψιού της, Ρίβερ. Τον Ιούλιο του 2025 πέθανε και η μητέρα της, Ντόροθι Στόουν, σε ηλικία 92 ετών.
Για τη Σάρον Στόουν, η οικογένεια υπήρξε πάντα ένα βαθιά καθοριστικό κομμάτι της ζωής της. Μεγάλωσε στην Πενσιλβάνια μαζί με τα τρία αδέλφια της και πολλές φορές έχει μιλήσει δημόσια για τους ισχυρούς αλλά και περίπλοκους δεσμούς που τους συνέδεαν.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η γυναίκα πίσω από το sex symbol των 90s
Σήμερα, στα 68 της, η Σάρον Στόουν εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις με κάθε δημόσια εμφάνισή της. Πρόσφατα ανέβασε μια φωτογραφία από την πισίνα, φορώντας πολύχρωμο μπικίνι και κρατώντας ένα κλαδί για να σκιάσει το πρόσωπό της από τον ήλιο. «Το καλοκαίρι πλησιάζει», έγραψε στη λεζάντα, θυμίζοντας πως εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τη ζωή με τον δικό της, ανεπιτήδευτο τρόπο.