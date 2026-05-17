Η Σάρον Στόουν πέρα από το sex symbol: Η γυναίκα που νίκησε τον μύθο της

Η Σάρον Στόουν έκανε το διασημότερο σταυροπόδι του κινηματογράφου στην εμβληματική σκηνή ανάκρισης στην κλασική ερωτική ταινία «Βασικό Ένστικτο» με τον Μάικλ Ντάγκλας
Μια νέα οικογενειακή απώλεια ήρθε να προστεθεί στις δύσκολες στιγμές που έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια η Σάρον Στόουν. Η χολιγουντιανή σταρ ανακοίνωσε μέσα από τα social media τον θάνατο του μεγαλύτερου αδελφού της, Μάικλ Στόουν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή έπειτα από μακρά ασθένεια.

Η Σάρον Στόουν δημοσίευσε μια φωτογραφία του αδελφού της γράφοντας: «Ο Μάικ Στόουν, ο μεγαλύτερος αδελφός μου, έφυγε από τη ζωή. Του ευχόμαστε ειρήνη», υπογράφοντας την ανάρτηση μαζί με τους τρεις γιους της, Ρόαν, Λερντ και Κουίν.

Ο Μάικλ Στόουν δεν είχε τη φήμη της διάσημης αδελφής του, ωστόσο είχε και εκείνος ασχοληθεί με την υποκριτική. Εμφανίστηκε σε ταινίες όπως το End of the Night, το The Quick and the Dead δίπλα στη Σάρον Στόουν, αλλά και σε παραγωγές όπως το Eraser, το CSI: Miami και το The Bold and the Beautiful. Παράλληλα, έγραφε ποίηση χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο «Stone Poet».

Η απώλειά του έρχεται σε μια περίοδο που η οικογένεια Στόουν έχει ήδη δοκιμαστεί σκληρά. Το 2023 η ηθοποιός έχασε τον μικρότερο αδελφό της, Πάτρικ, σε ηλικία 57 ετών, ενώ λίγους μήνες νωρίτερα είχε συγκλονιστεί από τον θάνατο του 11 μηνών ανιψιού της, Ρίβερ. Τον Ιούλιο του 2025 πέθανε και η μητέρα της, Ντόροθι Στόουν, σε ηλικία 92 ετών.

Για τη Σάρον Στόουν, η οικογένεια υπήρξε πάντα ένα βαθιά καθοριστικό κομμάτι της ζωής της. Μεγάλωσε στην Πενσιλβάνια μαζί με τα τρία αδέλφια της και πολλές φορές έχει μιλήσει δημόσια για τους ισχυρούς αλλά και περίπλοκους δεσμούς που τους συνέδεαν.

Η γυναίκα πίσω από το sex symbol των 90s

Σήμερα, στα 68 της, η Σάρον Στόουν εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις με κάθε δημόσια εμφάνισή της. Πρόσφατα ανέβασε μια φωτογραφία από την πισίνα, φορώντας πολύχρωμο μπικίνι και κρατώντας ένα κλαδί για να σκιάσει το πρόσωπό της από τον ήλιο. «Το καλοκαίρι πλησιάζει», έγραψε στη λεζάντα, θυμίζοντας πως εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τη ζωή με τον δικό της, ανεπιτήδευτο τρόπο.

Η Σάρον Στόουν / Photo by Jeff Kravitz / FilmMagic

Πίσω όμως από τη χαλαρή εικόνα των social media βρίσκεται μια γυναίκα που πέρασε από τη δόξα, την αμφισβήτηση, την ασθένεια, την απώλεια και την επανεκκίνηση.

Γεννημένη το 1958 στο Μίντβιλ της Πενσιλβάνια, η Στόουν ξεκίνησε ως μοντέλο πριν μπει για τα καλά στον κινηματογράφο. Οι πρώτοι της ρόλοι ήρθαν στις αρχές της δεκαετίας του ’80, όμως η μεγάλη αναγνώριση ήρθε το 1990 με το Total Recall δίπλα στον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.

Δύο χρόνια αργότερα, το «Βασικό Ένστικτο» την εκτόξευσε στην κορυφή. Έγινε το απόλυτο sex symbol των 90s και μία από τις πιο πολυσυζητημένες παρουσίες του παγκόσμιου κινηματογράφου. Η περίφημη σκηνή με το σταύρωμα των ποδιών πέρασε στην ιστορία, αλλά η ίδια έχει παραδεχθεί αργότερα πως αισθάνθηκε εξαπατημένη, καθώς πίστευε ότι δεν θα φαινόταν τίποτα στην τελική κόπια της ταινίας.

Όπως έχει πει, της είχαν ζητήσει να βγάλει το εσώρουχο για να αποφευχθεί αντανάκλαση φωτός αλλά την είχαν διαβεβαιώσει πως δεν θα φαινόταν τίποτα. Όταν η σκηνή προβλήθηκε, η ηθοποιός σκέφτηκε να κινηθεί νομικά, αλλά επέλεξε να την αποδεχθεί για την αλήθεια που εξυπηρετούσε τον χαρακτήρα.

Η επιτυχία του φιλμ ήταν τεράστια αλλα είχε και βαρύ τίμημα. Για χρόνια η βιομηχανία την αντιμετώπιζε αποκλειστικά ως «μοιραία γυναίκα», παραβλέποντας τις πραγματικές υποκριτικές της δυνατότητες.

Το 1995 η Σάρον Στόουν απέδειξε πως ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ένα σύμβολο του σεξ. Η ερμηνεία της ως Τζίντζερ ΜακΚένα στο Casino του Μάρτιν Σκορσέζε της χάρισε «Χρυσή Σφαίρα» και υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου.

Η ίδια έχει αποκαλύψει πως λίγο πριν από την τελετή των Όσκαρ, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα της είπε ότι δεν επρόκειτο να κερδίσει, επειδή το Χόλιγουντ δυσκολεύεται να αποδεχθεί μια γυναίκα που είναι «υπερβολικά καλή» σε αυτό που κάνει.

Ακολούθησαν ταινίες όπως τα Sliver, Sphere, Diabolique, Broken Flowers και The Laundromat, ενώ στην τηλεόραση τιμήθηκε με Emmy για τη συμμετοχή της στο The Practice.

Το εγκεφαλικό που άλλαξε τα πάντα

Το 2001, στα 43 της χρόνια, η ζωή της άλλαξε δραματικά. Η Σάρον Στόουν υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και υπαραχνοειδή αιμορραγία, με τους γιατρούς να δίνουν ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης.

Η ανάρρωσή της δεν ήταν εύκολη. Χρειάστηκε να μάθει ξανά να μιλά, να διαβάζει και να περπατά, ενώ για χρόνια βρέθηκε ουσιαστικά εκτός Χόλιγουντ.

Στα απομνημονεύματά της «The Beauty of Living Twice» περιγράφει εκείνη την περίοδο ως μια πλήρη διάλυση της ζωής της. Όπως έχει πει, έχασε την καριέρα, την οικονομική της σταθερότητα αλλά και την αίσθηση ταυτότητάς της.

Η δύσκολη παιδική ηλικία

Τα τελευταία χρόνια η Σάρον Στόουν έχει μιλήσει όλο και πιο ανοιχτά για τα τραύματα της παιδικής της ηλικίας.

Η σχέση με τη μητέρα της ήταν περίπλοκη, γεμάτη αγάπη αλλά και σκληρότητα. Η ίδια έχει περιγράψει τη Ντόροθι Στόουν ως μια γυναίκα με έντονο χιούμορ αλλά και βαθιά τραυματισμένη από τη δική της κακοποιητική παιδική ηλικία. Στις τελευταίες ημέρες της, μέσα σε παραλήρημα, επαναλάμβανε φράσεις ωμές, ακόμη και προσβλητικές, που η Στόουν μεταφέρει σχεδόν με τρυφερότητα.

Χαρακτηριστικά αναφέρει την τελευταία φράση που της απηύθυνε πριν πεθάνει: «Μιλάς υπερβολικά πολύ, με κάνεις να θέλω να αυτοκτονήσω», κάνοντας τους παρευρισκόμενους να γελάσουν. «Σκέφτηκα: “δύσκολα το ξεπερνάει αυτό κάποιος, μαμά!”» έχει πει η ηθοποιός.

Η Σάρον Στόουν με τους τρεις υιοθετημένους γιους της / Photo by Kevin Winter / Getty Images

Η ηθοποιός αποκάλυψε επίσης πως τόσο η ίδια όσο και η αδελφή της είχαν υποστεί κακοποίηση από τον παππού τους - μια εμπειρία που, όπως λέει, στιγμάτισε ολόκληρη την οικογένεια.

Παρά τις δυσκολίες, η σχέση της με τον πατέρα της υπήρξε πιο σταθερή. Εκείνον τον περιγράφει ως αυστηρό αλλά προστατευτικό άνθρωπο, που της έμαθε να διεκδικεί σεβασμό σε έναν βαθιά ανδροκρατούμενο κόσμο.

Η μάχη για τη μητρότητα και οι συγκρούσεις με το Χόλιγουντ

Η προσωπική της ζωή απασχόλησε πολλές φορές τα media, ιδιαίτερα μετά το διαζύγιό της με τον δημοσιογράφο Φιλ Μπρόνσταϊν. Η δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια του γιου τους κράτησε χρόνια και, όπως έχει αποκαλύψει η ίδια, ο ρόλος της στο Βασικό Ένστικτο χρησιμοποιήθηκε εναντίον της στο δικαστήριο.

Η Στόουν έχει επίσης μιλήσει δημόσια για τη συμπεριφορά του Χάρβεϊ Γουάινστιν, περιγράφοντας περιστατικά εκφοβισμού, προσβολών και επιθετικότητας, σε μια περίοδο όπου το Χόλιγουντ σπάνια άκουγε τις γυναίκες.

Η σημερινή εικόνα της Σάρον Στόουν απέχει πολύ από το στερεότυπο της «μοιραίας ξανθιάς» που δημιούργησε το Χόλιγουντ τη δεκαετία του ’90.

Είναι μητέρα τριών παιδιών, συγγραφέας, ακτιβίστρια και μια γυναίκα που μιλά ανοιχτά για την ηλικία, το σώμα, την απώλεια και τη θέση των γυναικών στη βιομηχανία του θεάματος.

Κάποτε υπήρξε το απόλυτο sex symbol μιας ολόκληρης εποχής. Σήμερα παραμένει κάτι περισσότερο: μια σταρ που κατάφερε να επιβιώσει από τον ίδιο της τον μύθο και να συνεχίσει να υπάρχει με τους δικούς της όρους.

