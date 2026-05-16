Σία Κοσιώνη και Κώστας Μπακογιάννης χαμογελαστοί στην παρουσίαση του βιβλίου της – Οι κοινές φωτογραφίες

Η Σία Κοσιώνη το Σάββατο (16.05.2026) παρουσίασε το παιδικό βιβλίο της, με τίτλο «Αρκεί που σ’ αγαπώ εγώ» στο Public Συντάγματος. Μάλιστα, η λαμπερή παρουσιάστρια συνοδευόταν από τον σύζυγό της, Κώστα Μπακογιάννη και το ζευγάρι φωτογραφήθηκε μαζί χαμογελαστό.

«Εγώ ξεκίνησα να γράφω παιδικά βιβλία επειδή έγινα μητέρα και ανακάλυψα έναν τρόπο να επικοινωνώ με τα παιδιά. Δηλαδή με το δικό μου παιδί πρώτα και καθώς επικοινώνησα με το δικό μου παιδί, εκπαιδεύτηκα να επικοινωνώ και με τα υπόλοιπα παιδιά», δήλωσε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η Σία Κοσιώνη, ενώ ο Κώστας Μπακογιάννης ήταν διακριτικά στο πλάι της καθόλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. «Κοίτα να δεις τώρα πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και τα τελευταία 8,5 χρόνια που υπάρχει στη ζωή μου ο Δήμος αποφάσισα ότι το κοινό που με ενδιαφέρει πιο πολύ από όλα τα κοινά στα οποία απευθύνομαι και είναι πολλά, είναι το παιδικό κοινό. Με την έννοια ότι βλέπω στα παιδιά μία ελπίδα σε έναν κόσμο που πεισματικά αυτοκαταστρέφεται», είπε ακόμα η Σία Κοσιώνη.

«Αν λοιπόν, σκέφτηκα, μπορώ εγώ μέσα από το δικό μου μετερίζι, από το δικό μου πεδίο εξειδίκευσης και γνώσης, αν μπορώ κάτι να προσφέρω, ένα “εργαλειάκι” τόσο δα για αυτά τα παιδιά και για τους γονείς τους, έτσι ώστε να βοηθήσω να απαντηθούν ερωτήματα, απορίες που βλέπω ότι πνίγουν τα σπίτια, πνίγουν τις ελληνικές οικογένειες, ήθελα πάρα πολύ να το κάνω. Αυτή λοιπόν την τρύπα βρήκα και με την μεθοδολογία στην οποία κανείς δεν εκπαιδεύεται, δεν εξειδικεύεται, τη μεθοδολογία του γονιού», δήλωσε ακόμα η Σία Κοσιώνη.