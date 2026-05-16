Κώστας Φραγκολιάς: Η Άννα Βίσση είναι πολύ ισχυρογνώμων, δεν είχαμε ποτέ εντάσεις

Ο Κώστας Φραγκολιάς έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και μεταξύ άλλων δήλωσε ότι δε θέλει να παντρευτεί και ύστερα να χωρίσει.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (16.05.2026) ο Κώστας Φραγκολιάς ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και τα είπε όλα στη Ναταλία Γερμανού. Ο γνωστός παρουσιαστής αναφέρθηκε στην πρώην σύντροφό του, Άννα Βίσση με τα καλύτερα λόγια.

«Το αγαπημένο μου τραγούδι είναι το “Αυτή τη φορά”. Για μένα, στο δικό μου αυτί, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος άνθρωπος που μπορεί να πει αυτό το τραγούδι με αυτόν τον τρόπο. Μου άρεσε πολύ η αντίληψή της, είναι μεγάλη. Πειραματίζεται και δοκιμάζει πράγματα. Την παραδεχόμουν στα θέματα διατροφής, δεν έχω δει άλλον άνθρωπο έτσι. Τέτοιος στρατιώτης. Η Άννα Βίσση είναι πολύ ισχυρογνώμων, δεν είχαμε ποτέ εντάσεις», είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Φραγκολιάς.

«Ντρέπομαι, θα μου πεις προδικάζω και είναι λάθος. Λάθος μου… Βλέπεις πια τα ζευγάρια, το μεγαλύτερο ποσοστό και πάνω χωρίζουν. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία του χωρισμού. Αν κάνουμε παιδιά, όλο αυτό το πράγμα. Αν φτάσουμε σε μια κατάσταση κορεσμού και δεν υπάρχει άλλη λύση. Ντρέπομαι να το κάνω. Δεν θέλω να παντρευτώ και αργότερα να χωρίσω. Το προδικάζω βλέποντας τι γίνεται γύρω μου», δήλωσε ακόμα ο Κώστας Φραγκολιάς.

«Έχασα τον πατέρα μου στα 13 μου, πέρασα τέλεια παιδικά χρόνια με τη μητέρα μου. Μας στάθηκε, φοβερή, δεν έχω κανένα παράπονο από τη μάνα μου. Είναι δύσκολο να βρεις μια τέτοια γυναίκα. Θέλω να παντρευτώ μια γυναίκα που αν πάθω κάτι, θα μπορεί τουλάχιστον με αξιοπρέπεια να σταθεί άξια στα παιδιά μας. Πέρα από το εμφανισιακό, το συναισθηματικό, είναι και αυτό. Τέτοιες γυναίκες είναι πολύ λίγες και πολύ σπάνιες.

Έχουν υπάρξει στη ζωή μου αλλά είναι πολύ δύσκολο να το βρεις. Αντιμετωπίζω ψύχραιμα ότι μπορεί να μεγαλώσω και να μείνω μόνος», εξομολογήθηκε στη συνέχεια ο συνεργάτης της Σταματίνας Τσιμτσιλή.