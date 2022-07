Η Κέιτ Μπους κατέρριψε επίσημα τρία παγκόσμια ρεκόρ Γκίνες μετά την πρόσφατη αναβίωση της επιτυχίας της «Running Up That Hill (A Deal With God)».

Το τραγούδι– το οποίο περιλαμβάνεται στο πέμπτο άλμπουμ της Μπους «Hounds Of Love», που κυκλοφόρησε το 1985, έφτασε στο νούμερο 1 στο βρετανικό τσαρτ σινγκλ στα μέσα του μήνα (17 Ιουνίου) όταν επιλέχθηκε ως μουσική επένδυση στην τέταρτη σεζόν της σειράς «Stranger Things».

Κατά την αρχική του κυκλοφορία πριν από 37 χρόνια, το «Running Up That Hill…» έφτασε στο νούμερο 3 στο Ηνωμένο Βασίλειο και αργότερα ανέβηκε στα charts το 2012 όταν μια ανανεωμένη έκδοση του τραγουδιού χρησιμοποιήθηκε στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου.

Τώρα, ο οργανισμός των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες επιβεβαίωσε ότι η Κέιτ Μπους έχει κατακτήσει τους ακόλουθους τίτλους στο Ηνωμένο Βασίλειο: Η μεγαλύτερη ηλικίας γυναίκα καλλιτέχνης που έφτασε στο νούμερο 1, το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να φτάσει ένα τραγούδι στο νούμερο 1 στο επίσημο chart single του Ηνωμένου Βασιλείου και η μεγαλύτερη χρονική απόσταση μεταξύ δύο τραγουδιών νούμερο 1 της ίδιας τραγουδίστριας.

Η Cher ήταν στο παρελθόν η μεγαλύτερη ηλικίας γυναίκα καλλιτέχνης στην κορυφή στο chart single του Ηνωμένου Βασιλείου με το “Believe” το 1998, όταν ήταν 52 ετών. «Μπράβο Κέιτ», έγραψε η Σερ στο Twitter σχολιάζοντας το γεγονός ότι η Μπους, σε ηλικία 63 ετών την εκθρόνισε.

«Τα ρεκόρ πρέπει να καταρρίπτονται!» σημείωσε.