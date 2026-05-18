Διονύσης Σχοινάς – «Δεν Είναι Σπίτι Σου»: Το νέο του τραγούδι με το artistic video

Ο Διονύσης Σχοινάς μοιράζεται με το κοινό το νέο τραγούδι και music video «Δεν Είναι Σπίτι Σου» και δίνει συνέχεια στη σπουδαία δισκογραφική πορεία του.

Το «Δεν Είναι Σπίτι Σου», που κυκλοφορεί από την Panik Records, είναι ένα μοντέρνο τραγούδι που ενώνει το λαϊκό, το ποπ και το ροκ με τη γεμάτη ψυχή ερμηνεία του Διονύση Σχοινά αναδεικνύοντας το λαϊκό ηχόχρωμα της φωνής του.

Το «Δεν Είναι Σπίτι Σου», σε μουσική Χρήστου Χιώνη και στίχους Αγγελικής Μακρυνιώτη, συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό κι artistic music video. Το video αποτελεί ένα έντονα συναισθηματικό οπτικοακουστικό έργο που αποτυπώνει τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αγάπη και τον αποχωρισμό.

Ο Διονύσης Σχοινάς έχει ρόλο αφηγητή, ενώ ο Tasos Xiarcho και η Τραϊάνα Ανανία, μέσα από τη δύναμη της κίνησης και του χορού, ενσαρκώνουν δύο ανθρώπους που παλεύουν να κρατηθεί μακριά αψηφώντας τη μεταξύ τους έλξη.

Την ίδια ώρα, ο Διονύσης Σχοινάς ετοιμάζεται για καλοκαιρινές συναυλίες με την Καίτη Γαρμπή που θα ανακοινωθούν σύντομα, μετά και την ολοκλήρωση των επιτυχημένων εμφανίσεών τους, για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, στην «Αυτοκίνηση» της Αθήνας.