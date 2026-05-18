Η μεγάλη επιστροφή της Σίντι Κρόφορντ στην πασαρέλα: Το 60χρονο supermodel στο show της Gucci στη Νέα Υόρκη

Η 60χρονη Σίντι Κρόφορντ επιστρέφει δυναμικά στην πασαρέλα του οίκου Gucci
Η Σίντι Κρόφορντ, ένα από τα supermodels που καθόρισαν τη δεκαετία του ’90, πριν αποσυρθεί από το επαγγελματικό μόντελινγκ το 2000, πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή επιστροφή στην πασαρέλα στο show της Gucci στη Νέα Υόρκη.

Η 60χρονη Σίντι Κρόφορντ εμφανίστηκε στο εντυπωσιακό fashion show της Gucci με ένα μαύρο φόρεμα διακοσμημένο με φτερά, αποσπώντας τα βλέμματα και τα χειροκροτήματα του κοινού. Με τα χαρακτηριστικά λαμπερά κυματιστά μαλλιά, που αποτελούν σήμα κατατεθέν της, έκλεισε το λαμπερό σόου, το οποίο συγκέντρωσε πλήθος διασημοτήτων.

μαύρο φόρεμα με φτερά

Μακριά από τη λάμψη του Φεστιβάλ των Καννών, ο οίκος Gucci παρουσίασε την Cruise συλλογή του για το 2027 στη Νέα Υόρκη, το βράδυ του Σαββάτου (16.05.2026). Για αυτό το ντεφιλέ, ο Demna, ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου, σκέφτηκε κάτι μεγαλειώδες. Έκλεισε αποκλειστικά την Times Square και επιστράτευσε εμβληματικά μοντέλα ενώ επέλεξε να φέρει πίσω ένα άλλο είδωλο των ’90s, τη Σίντι Κρόφορντ.

Η Σίντι Κρόφορντ στην πασαρέλα της Gucci στη Νέα Υόρκη
Η 60χρονη Σίντι Κρόφορντ επιστρέφει δυναμικά στην πασαρέλα του οίκου Gucci

Η επιστροφή της Κρόφορντ στην πασαρέλα είναι γεγονός, καθώς έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση, με την τελευταία της εμφάνιση σε catwalk να είναι το 2022 στο Παρίσι.

Την ίδια ώρα, η κόρη της, Kaia Gerber, συνεχίζει τη δική της ανοδική πορεία στον χώρο της μόδας, τραβώντας συχνά τα φώτα της δημοσιότητας με τις εμφανίσεις της.

