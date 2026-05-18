Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: «Έγινε μεικτός γάμος, σε στενό κύκλο» αποκάλυψε ο παππάς που τους πάντρεψε

Κάτω από άκρα μυστικότητα και σε πολύ στενό κύκλο, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα παντρεύτηκαν στην Πλάκα το Σάββατο (16.05.2026).

Ο παππάς που τέλεσε το μυστήριο του γάμου ανάμεσα στην Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα, αποκάλυψε πως ήταν λίγοι οι καλεσμένοι και έγινε μεικτός γάμος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο παππάς μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» εξηγώντας πως «στην περίπτωση γάμου μεταξύ Καθολικού και Ορθόδοξης βγαίνουν οι σχετικές άδειες. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, είναι όπως όλοι οι γάμοι.

Δεν έχει κάποια διαφορά από τους άλλους γάμους. Είναι μια διαδικασία που γίνεται από την Αρχιεπισκοπή σε κάθε Μητρόπολη και βγαίνουν οι σχετικές άδειες. Ο γάμος ήταν σε στενό κύκλο, ήταν λίγοι οι καλεσμένοι. Το ζευγάρι ήταν χαρούμενο. Ήταν όπως όλα τα ζευγάρια που παντρεύονται, με το άγχος, τη συγκίνηση, με όλα».

Προϋπόθεση για να τελεστεί ένας μεικτός γάμος κατά το ορθόδοξο λειτουργικό τυπικό – όπως στην περίπτωση της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα – είναι τα δε παιδιά που θα γεννηθούν από το γάμο ν’ ανατραφούν ορθοδόξως. Το αντίστροφο ισχύει σε περίπτωση που το μυστήριο γίνει κατά το καθολικό λειτουργικό τυπικό.