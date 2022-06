Στην εκπληκτική τιμή των 1,62 εκατομμυρίων δολαρίων πωλήθηκε το πρώτο κόμικ της «Wonder Woman». H δημοπρασία έγινε από τον οίκο Heritage Auctions και το κόμικ κατάφερε να πωληθεί σε επταψήφια τιμή.

Η πρώτη εμφάνιση της «Αμαζόνας» Wonder Woman έγινε το 1941, στο όγδοο κόμικ του «All Star Comics».

Παρά τις επτά και πλέον δεκαετίες που πέρασαν, ένας τυχερός συλλέκτης είχε ακόμα ένα αντίγραφο του τεύχους που απέσπασε βαθμολογία 9,4 CGC και ο Heritage Auctions κατάφερε να το πουλήσει σε τόσο υψηλή τιμή.

