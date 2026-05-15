Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης δημοσίευσε βίντεο στο Instagram και έδειξε πώς ήταν το σώμα του πριν χάσει τα περιττά κιλά

Μια μεγάλη αλλαγή στην εξωτερική του εμφάνιση έχει καταφέρει να κάνει τους τελευταίους μήνες ο Αλέξανδρος Κοψιάλης και έχει μιλήσει δημοσίως για τη μάχη του με τα περιττά κιλά.

Ο γνωστός influencer δημοσίευσε τα ξημερώματα της Παρασκευής (15.05.2026) ένα βίντεο και έδειξε πώς ήταν το σώμα του στις 23 Νοεμβρίου 2025, όταν ξεκινούσε το προσωπικό του ταξίδι για την απώλεια βάρους. Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης πρόσφατα δήλωσε σε συνέντευξή του ότι έχει συναισθηματική υπερφαγία.

«Το βίντεο είναι τραβηγμένο 23 Νοεμβρίου 2025, 13 ημέρες αφότου έχω ξεκινήσει αυτό το ταξίδι! Από τις 23 Νοεμβρίου έως και σήμερα έχουν περάσει 186 μέρες», ανέφερε αρχικά σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram ο Αλέξανδρος Κοψιάλης.

«Μου έχουν μείνει 124 ημέρες μέχρι να σας αποκαλύψω ακριβώς το τι έκανα, και όχι το τι πήρα, όπως θα θέλατε πολλοί, οι οποίοι έχετε προπονητές που κυνηγάνε την εύκολη λύση χωρίς να νοιάζονται πραγματικά για την υγεία σας. Έχω περάσει 17 καλοκαίρια ντροπής. 17 καλοκαίρια να κρύβομαι σε πετσέτες και κάτω από φαρδιές μπλούζες. 17 χειμώνες που κυκλοφορούσα με βερμούδα και ας κρύωνα, επειδή δεν άντεχα να με ακουμπάει το παντελόνι.

17 χρόνια χωρίς να με ενδιαφέρει το τι θα ψωνίσω για να βάλω, αρκεί να ήταν φαρδύ. 17 χρόνια που ανά 10 δευτερόλεπτα τίναζα την μπλούζα που κόλλαγε στην κοιλιά μου και στα βυζιά μου. 17 χρόνια που έψαχνα μαξιλάρι σε όποιον καναπέ καθόμουν για να βάλω στην κοιλιά μου. 17 χρόνια που απέφευγα να με δω στον καθρέφτη μετά το μπάνιο. 17 χρόνια που έκανα έρωτα με κλειστό φως, στο απόλυτο σκοτάδι. 17 χρόνια που υπήρξα σκλάβος του φαγητού. 17 χρόνια που έψαχνα απομονωμένες παραλίες για να απολαύσω το νερό…

Θα μπορούσα να γράφω τα βιώματα ενός χοντρού για τα επόμενα 17 χρόνια! Αυτό το καλοκαίρι απελευθερώνομαι! 15 Σεπτέμβρη που ολοκληρώνω αυτό το ταξίδι», έγραψε ακόμα στην ίδια ανάρτηση ο Αλέξανδρος Κοψιάλης.