Οι Τρύπες «απάντησαν» στους Metallica για το «Δεν χωράς πουθενά» στο ΟΑΚΑ – «Έχουν αποδείξει την αξία τους»

Οι Metallica σε μια κίνηση – ματ που αναγνώρισε την εγχώρια ροκ σκηνή, απέδωσαν κατά τη διάρκεια της συναυλίας τους στο ΟΑΚΑ ένα από τα κλασικά κομμάτια του συγκροτήματος «Τρύπες», το «Δεν χωράς πουθενά», με τους παρευρισκόμενους να τραγουδούν τους στίχους, σε μια σπάνια στιγμή σύνδεσης της παγκόσμιας metal σκηνής με το ελληνικό post – punk.

Ο Μπάμπης Παπαδόπουλος, βασικός κιθαρίστας του συγκροτήματος «Τρύπες» από το 1984 μέχρι τη διάλυση της μπάντας, σχολίασε μέσω ανάρτησής του στο Facebook τη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ και την επιλογή τους να παίξουν δύο ελληνικά τραγούδια μπροστά στο ελληνικό κοινό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως έγραψε: «Οι Metallica στη χθεσινοβραδινή συναυλία τους στο ΟΑΚΑ επέλεξαν να παίξουν δύο ελληνικά κομμάτια για να ευχαριστήσουν το κοινό που τους τίμησε με την παρουσία του. Ένα από τα δύο ήταν ένα δικό μας, από τις Τρύπες. Δεν το έκαναν για να δείξουν ότι παίζουν τα πάντα τέλεια. Δεν έχουν ανάγκη να αποδείξουν αν μπορούν να παίξουν “καλά” αυτά τα κομμάτια.

Έχουν αποδείξει την αξία τους μέσα από την πολύχρονη πετυχημένη πορεία τους και μέσα από τη δισκογραφία τους που έχει παγκόσμια αποδοχή. Όλα τα άλλα είναι κουβέντες καφενείου των σόσιαλ. Η ανταπόκριση του κοινού έδειξε ότι σαν καλοί επαγγελματίες ξέρουν να το ικανοποιούν. Προσωπικά, χαίρομαι που ένα τραγούδι που συμμετείχα δημιουργικά όπως το “Δεν χωράς πουθενά” αποδεικνύεται ότι έχει μείνει στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής μουσικής».

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το κοινό είχε την ευκαιρία να βιώσει τη φουτουριστική in-the-round σκηνή, μια κυκλική κατασκευή στο κέντρο του σταδίου που επέτρεπε στους θεατές να βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από τους James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett και Robert Trujillo. Το περιβόητο «Snake Pit» στο κέντρο της σκηνής πρόσφερε μια μοναδική εμπειρία στους πιο φανατικούς της μπάντας.