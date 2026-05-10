Χριστίνα Παππά για Κλαούντιο Κολντεμπέλα: Δεν υπάρχει καμία επαφή, τους λόγους τους γνωρίζει μόνο ο ίδιος

«Με την οικογένεια του διατηρώ πολύ καλές σχέσεις, υπάρχει αγάπη και εκτίμηση» ανέφερε η Χριστίνα Παππά
Χριστίνα Παππά / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Χριστίνα Παππά και Κλαούντιο Κολντεμπέλα υπήρξαν παντρεμένοι και ένα από τα πιο προβεβλημένα ζευγάρια τη δεκαετία του ’90. Οι δυο τους σήμερα δεν διατηρούν επικοινωνία, όπως αποκάλυψε η ηθοποιός και επιχειρηματίας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Λοιπόν».

Η Χριστίνα Παππά τόνισε πως η έλλειψη κάθε επικοινωνίας με τον πρώην σύζυγό της, είναι κάτι που την στεναχωρεί. «Έδειξε» με τα λόγια της, τον Κλαούντιο Κολντεμπέλα ως υπεύθυνο για αυτή την κατάσταση. Ανέφερε πως την περίοδο του κορονοϊού, η ίδια είχε τηλεφωνήσει στους γονείς του για να μάθει αν είναι καλά, αλλά εκείνος δεν ανταπέδωσε.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1999 και χώρισε μετά από αρκετά χρόνια κοινής πορείας. Κατά καιρούς έχουν απασχολήσει τη δημοσιότητα για διάφορους λόγους, όπως μια δικαστική περιπέτεια το 2019 σχετικά με οφειλές ρεύματος σε επιχείρηση που διατηρούσαν από κοινού.

Το διαζύγιο σου με τον Κολντεμπέλα είχε απασχολήσει πολύ τα media τότε. Μετά από τόσα χρόνια, έχετε κρατήσει κάποια επικοινωνία ή έχετε προχωρήσει εντελώς χωριστά ο καθένας;

Είναι ο μοναδικός άνθρωπος στη ζωή μου με τον οποίο δεν έχω κρατήσει καμία απολύτως επικοινωνία. Αυτό, δεν σου κρύβω, με στενοχωρεί. Παρ’ όλα αυτά, ο καθένας έχει ακολουθήσει τον δικό του δρόμο. Εγώ, από τη δική μου πλευρά, προσπάθησα να κρατήσω μια ανθρώπινη στάση. Θυμάμαι, για παράδειγμα, την περίοδο του κορονοϊού που ρωτούσα για τους γονείς του, αν είναι καλά.

Με την οικογένεια του διατηρώ πολύ καλές σχέσεις, υπάρχει αγάπη και εκτίμηση. Ωστόσο, με τον ίδιο δεν υπάρχει καμία επαφή. Δεν έχει συμβεί κάτι συγκεκριμένο, απλώς εκείνος επέλεξε να μην υπάρχει συνέχεια στην επικοινωνία μας. Τους λόγους τους γνωρίζει μόνο ο ίδιος και τους σέβομαι. Εγώ κρατάω ό,τι έζησα και προχωράω μπροστά.

