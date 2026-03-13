Lifestyle

Αγγελική Ηλιάδη: «Έχω σκεφτεί να γράψω βιβλίο για τη ζωή μου»

Εκείνη μίλησε και για τα σχέδια που υπάρχουν για να παίξει στη τηλεόραση η ζωή της γιαγιάς της, Καίτη Γκρέυ
Αγγελική Ηλιάδη
Αγγελική Ηλιάδη / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η Αγγελική Ηλιάδη μίλησε στις κάμερες των εκπομπών και αναφέρθηκε στα πλάνα που υπάρχουν για τη μεταφορά της ζωής της γιαγιάς της, της θρυλικής τραγουδίστριας Καίτη Γκρέυ, στη μεγάλη οθόνη καθώς και για κάποια δικά της μελλοντικά σχέδια.

Η τραγουδίστρια, Αγγελική Ηλιάδη, αποκάλυψε ότι οι συζητήσεις για την ταινία βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά τόνισε πως χρειάζεται πολύ προσοχή πριν προχωρήσει το συγκεκριμένο πρότζεκτ.

«Πάνε οι συζητήσεις για την ταινία της γιαγιάς μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί αυτό να ξεκινήσει να παίρνει σάρκα και οστά πάρα πολύ σύντομα, γιατί εγώ από την πλευρά μου οφείλω να προσέξω πάρα πολλά πράγματα. Να είμαι καλυμμένη σε όλα, γιατί δεν θέλω να υπάρχουν παρεξηγήσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η Αγγελική Ηλιάδη αποκάλυψε ότι σκέφτεται στο μέλλον να καταγράψει και τη δική της προσωπική ιστορία. «Έχω σκεφτεί να γράψω βιβλίο για τη ζωή μου. Ίσως αργότερα, ίσως και ποτέ», ανέφερε.

