Αγγελική Ηλιάδη για Μπάμπη Λαζαρίδη: Του ζήτησα τα χρήματά μου και βρέθηκα στο πάτωμα από μπουνιές και κλωτσιές, ήμουν 5,5 μηνών έγκυος

Μία συγκλονιστική νέα συνέντευξη έδωσε η Αγγελική Ηλιάδη και ανέφερε ένα περιστατικό βίας που πέρασε στο παρελθόν, ενώ ήταν έγκυος στον μεγάλο της γιο. Όπως είπε η τραγουδίστρια ζήτησε από τον Μπάμπη Λαζαρίδη τα χρήματά της και βρέθηκε στο πάτωμα από μπουνιές και κλωτσιές.

Η Αγγελική Ηλιάδη ήταν καλεσμένη την Τρίτη (14.04.2026) στην εκπομπή «Το πρωινό» και τα είπε όλα στον Γιώργο Λιάγκα. Μάλιστα, του εξέφρασε και τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο που είχε σχολιάσει εκείνον την αποκάλυψη ότι βίωνε κακοποίηση όσο ήταν ζευγάρι με τον Μπάμπη Λαζαρίδη.

Στην αρχή της κουβέντας τους, η Αγγελική Ηλιάδη ανέφερε στον Γιώργο Λιάγκα ένα δημόσιο παράπονο σχετικά με κάποια σχόλια που είχε κάνει για την τραγουδίστρια ο παρουσιαστής μετά τη συνέντευξη που έδωσε στην Ελίνα Παπίλα και αποκάλυψε ότι δεχόταν κακοποίηση από τον Μπάμπη Λαζαρίδη.

«Μ’ αρέσει πάντως η εξωστρέφεια που έχεις βγάλει το τελευταίο διάστημα και λες τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι όπως τα αισθάνεσαι», είπε ο Γιώργος Λιάγκας στην Αγγελική Ηλιάδη.

«Σ’ αρέσει;», τον ρώτησε εκείνη κι ο παρουσιαστής πρόσθεσε: «Μ’ αρέσει πραγματικά… Εγώ, ξέρεις, αυτούς τους ειλικρινείς ανθρώπους τους εκτιμώ».

«Εντάξει, τώρα αυτό που λες, λίγο με ξενίζει, γιατί; Θα σου πω γιατί. Γιατί εγώ περίμενα μια διαφορετική αντιμετώπιση από σένα, η αλήθεια είναι, και μετά την συνέντευξη που έδωσα… Είδα ότι κράτησες μια στάση πολύ περίεργη απέναντί μου και ειλικρινά δεν το περίμενα. Άσε με να τελειώσω… Με εξέπληξες δυσάρεστα. Τι εννοώ. Επειδή δεν γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά αλλά όλα αυτά τα χρόνια έχω δώσει μια εικόνα για σένα, ότι γενικά είσαι ένας άνθρωπος με ευαισθησίες πολλές… Παρόλο που μπορεί να μη φαίνεται στον περισσότερο κόσμο, εγώ έχω την ικανότητα να το διακρίνω», είπε η Αγγελική Ηλιάδη στον Γιώργο Λιάγκα.

«Όταν, λοιπόν, βγαίνω και μιλάω για κάτι τόσο σκληρό και δύσκολο που έζησα για μια πενταετία και κάνω μια προσπάθεια πώς να σου πω βρε παιδί μου σαν να θέλω να ξεριζώσω ένα αγκάθι από μέσα μου, απ’ τα σπλάχνα μου και να κλείσω μια πληγή, που ήταν τόσα χρόνια ανοιχτή και βλέπω εσένα να λες “αν, και αν, και αν, και αν”… Δεν με στεναχώρησε αυτό, γιατί δεν στεναχωριέμαι εύκολα πλέον… αλλά εξέφραζες μια αμφιβολία… Δηλαδή τι, βγήκα κι είπα ψέματα;», πρόσθεσε η τραγουδίστρια. Πολλοί συνάδελφοί σου από τον δημοσιογραφικό χώρο μου στείλανε πρώτοι μήνυμα, λέγοντάς μου ότι “εμείς ξέραμε ότι ήταν κοινό μυστικό και είμαστε εδώ για σένα”. Ξέρεις εμένα πόσο με χαροποίησε αυτό; Και πόσο με τσάντισε -να το πω έτσι- το γεγονός ότι σε ακούω να λες “αν, και αν, και αν, και αν”… Δεν υπάρχει αν! Όταν μια γυναίκα βγαίνει και μιλάει, τόσο ανοιχτά για κάτι τόσο άσχημο, χωρίς να έχει κανένα όφελος, αντιθέτως εκτίθεμαι μπροστά σε όλη την Ελλάδα, το λέει για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Το είπα για να το βγάλω από μέσα μου.

«Το “αν” ρε παιδί μου, το ‘πα γιατί ξέρεις τι γίνεται; Και η άλλη μεριά έλεγε εγώ θα μηνύσω, οπότε εγώ ήθελα να μην πάρω θέση», απάντησε ο Γιώργος Λιάγκας στην τραγουδίστρια.

«Δεν με ενδιαφέρει καμία άλλη πλευρά. Είδες ότι εγώ μετά το δελτίο τύπου που έστειλα με το δικηγόρο μου είπα το εξής: “Δεν μπορεί να βγαίνει ο καθένας δημόσια και να με συκοφαντεί, να λέει ό,τι του κατέβει”. Ξέρεις ότι εγώ σε τέτοιου είδους πράγματα δεν συμμετείχα ποτέ, σ’ αυτό το τσίρκο… Δεν μπορεί να βγαίνει ο καθένας και να με συκοφαντεί, και να λέει ότι ψεύδομαι. Και γράφτηκε στο δελτίο τύπου ότι θεωρώ εγώ ένας παρουσιαστής, ο οποίος δίνει βήμα σε αυτούς τους ανθρώπους είναι συνυπεύθυνος στη συκοφαντία που μπορεί να ακούγεται, να γίνεται εις βάρος μου», ήταν η απάντηση της Αγγελικής Ηλιάδη.

«Το ότι τελειώνει η ζωή ενός ανθρώπου τι σημαίνει αυτό; Ότι διαγράφεται όλο το μαρτύριο που πέρασα εγώ; Όχι βέβαια… Το ‘να δεν αναιρεί το άλλο. Όταν λοιπόν έχεις κάτι και σε τρώει, και σε αρρωσταίνει… και παίρνεις φάρμακα, για να το αντιμετωπίσεις… Δεν έπαιρνα φάρμακα τότε. Τα τελευταία χρόνια μπορεί, να παίρνω κάποια φάρμακα τα οποία να με κρατάνε σε ηρεμία. Λοιπόν… Γιατί ο κάθε άνθρωπος πρέπει να αντιμετωπίσει τα νεύρα του, τις καταστάσεις του, την πίεση που μπορεί να νιώθει. Ξέρεις, πάνω απ’ όλα είναι η ψυχική μας ηρεμία. Δηλαδή έχοντας στο μυαλό μου ότι μεγαλώνω δυο παιδιά μόνη μου πρέπει να είμαι ήρεμη, να είμαι υγιής ψυχικά, και σωματικά.

Παράλληλα, η Αγγελική Ηλιάδη αναφέρθηκε και στα χρόνια που υπέστη κακοποίηση από τον Μπάμπη Λαζαρίδη, αναφέροντας: «Ήταν πέντε χρόνια. Όσες φορές και αν προσπάθησα να φύγω δεν μπορούσα. Τη μια φορά μ’ αρπάξανε το παιδί μου μέσα απ’ τα χέρια μου και μ’ είπανε “Φύγε, αλλά το παιδί σου δεν θα το ξαναδείς”, την άλλη φορά μπορεί ν’ άκουγα πράγματα ότι “θα κάνουμε κακό στους γονείς σου”. Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν ένα κοριτσάκι σ’ αυτή την ηλικία που προσπαθεί υπομένοντας ένα μαρτύριο να προστατέψει το παιδί της, τους γονείς της και όποιον άλλον άνθρωπο δικό της έχει και αγαπά… κάθεται και υπομένει το μαρτύριο και δεν την ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση εγώ να φύγω και να αφήσω το παιδί μου πίσω, καμία περίπτωση».

«Τώρα δεν υπάρχει λόγος ν’ αναφερόμαστε σε ονόματα», είπε αμέσως μετά στην ερώτηση αν ο Μπάμπης Λαζαρίδης ήταν εκείνος που την απειλούσε.

«Ξέρεις τι άλλο θα ‘θελα να πω; Αυτό που σου ‘πα ακριβώς… συνέβαινε… Ακούστηκαν πολλά εκείνες τις ημέρες της συνέντευξης και ακούστηκαν για ευεργετήματα και για διάφορα όλα αυτά που προσφέρθηκαν σε μένα. Αυτό που δεν ακούστηκε ποτέ ήταν ότι εγώ όλα αυτά τα χρόνια δούλευα σαν σκυλί. Εγώ δούλευα συνέχεια. Δούλευα στα μαγαζιά. Δούλεψα στον Γιάννη Παπαθεοχάρη με πολύ καλές αμοιβές. Τα χρήματα που έβγαλα, πέντε χρόνια – που πίστεψέ με ήταν πάρα πολλά – δεν τα είδα ποτέ και δεν τα πήρα ποτέ στα χέρια μου. Μία φορά που τόλμησα να ζητήσω τα χρήματά μου ήμουνα 5,5 μηνών έγκυος και βρέθηκα στο πάτωμα… από μπουνιές και κλωτσιές… Ήμουν 5,5 μηνών έγκυος. Ήταν η μοναδική φορά που τόλμησα να ζητήσω τα χρήματά μου και το αφήνω εδώ… και το κλείνω.

Θα σου πω το εξής και θα τελειώσω εδώ την κουβέντα. Το θέμα, εγώ στην Ελίνα το ακούμπησα πολύ επιφανειακά. Εάν έμπαινα στη διαδικασία να πω σκηνικά και πράγματα που έζησα τότε θα σας πέφτανε τα μαλλιά. Λοιπόν, θεωρώ ότι είμαι πολύ δυνατός άνθρωπος, είμαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου, που τόλμησα και βρήκα τη δύναμη και τα μοιράστηκα όλα αυτά με τον κόσμο. Χαίρομαι που μου στέκονται πάρα πολλές γυναίκες, και προσπαθώ με κάθε τρόπο να είμαι δίπλα τους… Δεν δέχομαι κανένας να αμφιβάλλει για τα λεγόμενά μου, δεν δέχομαι κανένας να με συκοφαντεί. Όποιος λοιπόν νομίζει ότι μπορεί να βγαίνει και να λέει ό,τι θέλει θα αντιμετωπίσει τον νόμο, όπως ήδη έχω κινηθεί νομικά απέναντι σε κάποιους ανθρώπους. Με ασφαλιστικά μέτρα, με αγωγές και με ό,τι χρειάζεται.

Όταν δολοφονήθηκε δεν ένιωσα καμία λύτρωση. Το ‘χω εξηγήσει νομίζω. Εγώ είχα αρρωστήσει… από την αγωνία μου. Είχα ξυπνήσει τον άντρα μου και τον πατέρα του παιδιού μου. Από εκείνη τη στιγμή, υπέφερα και για πολλά χρόνια αργότερα γιατί αυτός ο άνθρωπος είχε φύγει τόσο βάναυσα, τόσο σκληρά, τόσο απάνθρωπα απ’ τη ζωή. Δηλαδή είχα ξεχάσει το τι είχα ζήσει εγώ και πονούσα. Γι’ αυτό που είχε περάσει αυτός ο άνθρωπος», δήλωσε στη συνέχεια η Αγγελική Ηλιάδη.

Η προσωπική ζωή και τα παιδιά

Στην ίδια συνέντευξη η Αγγελική Ηλιάδη αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα, αναφέροντας: «Είμαι πολύ καλή μαγείρισσα. Δεν θέλω να περιαυτολογώ, αλλά όσοι έχουν δοκιμάσει τα φαγητά μου… θέλουν ξανά. Μαγειρεύω τα πάντα. Ζυμαρικά, γεμιστά, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Κρέατα. Όλα τα κάνω τέλεια. Εγώ πάντα, όταν είχα σχέση, τους τάιζα καλά μπορώ να πω. Τρώγανε καλά. Σε αυτό δεν πρέπει να έχουνε παράπονο».

Όσο για την προσωπική της ζωή είπε: «Νομίζω ότι, και να ήμουν σε σχέση δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να το πω. Είμαι σε μια φάση που προτιμώ την προσωπική μου ζωή να την έχω πολύ θωρακισμένη. Στο παρελθόν, ήμουνα πιο αυθόρμητη, ήμουνα πιο μικρή, αλλά θέλοντας να προστατέψω εγώ η ίδια ξέρεις και το μέσα μου πιο πολύ, το προτιμώ έτσι. Δεν έχω μετανιώσει για τίποτα και γενικά δεν μετανιώνω για τίποτα γιατί είμαι σ’ αυτό το σημείο που είμαι σήμερα, αλλά θέλω να θωρακίζω πιο πολύ την προσωπική μου ζωή».

«Με φλερτάρουν και μ’ αρέσει. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να ανοίγω άγνωστα μηνύματα γενικότερα στα social media. Με φλερτάρουνε με ωραίο τρόπο. Ίσως είναι και αυτό που εκπέμπεις εσύ. Δεν έχω αισθανθεί ποτέ άβολα στην πίστα από θαυμαστή. Δουλεύω τώρα σχεδόν 30 χρόνια και νομίζω ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τη δουλειά, τα ‘χω συνηθίσει όλα. Δηλαδή και τις περίεργες συμπεριφορές και έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να ξεφύγει λίγο, όταν έχει πιει λίγο παραπάνω… Έχω την διαύγεια και τον τρόπο να χειριστώ όλους τους ανθρώπους και όλες τις διαθέσεις, αν μη τι άλλο μετά από τόσα χρόνια», πρόσθεσε.

Παράλληλα η Αγγελική Ηλιάδη ερωτήθηκε πώς είναι ως μητέρα και υπογράμμισε: «Υπερπροστατευτική με τα παιδιά δεν μπορείς να είσαι. Κάποια στιγμή έπρεπε να συνηθίσω ο μεγάλος το ότι έφτασε σε αυτή την ηλικία ας πούμε, και θα βγαίνει τα βράδια και θα γυρίζει ό,τι ώρα θέλει και συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ ούτε να του πω “γύρνα στις 12” επειδή το θέλω εγώ. Είναι πια ενήλικας. Παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις… Πάντα βέβαια τα συζητάμε και με συμβουλεύονται. Αλλά κάποια πράγματα τα συνηθίζεις. Τα παιδιά δεν μας ανήκουνε. Τα παιδιά κάποια στιγμή ανοίγουν τα φτερά τους και φεύγουνε. Πρέπει να τους δώσεις και χώρο και τα πάντα. Ο μικρούλης είναι στα δώδεκα είναι ακόμα δεν έχει φύγει ακόμα απ’ την παιδικότητα. Με τον μπαμπά του έχουμε καλή σχέση… Εγώ θα ήθελα να είναι περισσότερο παρών στη ζωή του παιδιού. Όπως καταλαβαίνεις σαν μάνα προσπαθώ το παιδί μου πάνω απ’ όλα να είναι ευτυχισμένο. Θεωρώ ότι γνωρίζει πολύ καλά πόσο ανάγκη έχει το παιδί και πόσο ανάγκη έχουν όλα τα παιδιά και τους δύο γονείς. Δεν μπορείς να σπρώξεις κάτι και να πιέσεις καταστάσεις όταν κάποιος έχει επιλέξει να ζει μακριά. Είναι επιλογή του. Και για μένα είναι λάθος αυτό. Έχουνε επαφή αλλά τον βλέπει ελάχιστες φορές τον χρόνο.