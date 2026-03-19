Άγγελος Μπράτης: Η άβολη στιγμή του σε συζήτηση με την Μαρία Ηλιάκη – «Συγγνώμη, δεν το ήξερα»

Ο Άγγελος Μπράτης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς-νωρίς» της ΕΡΤ το πρωί της Πέμπτης (19-03-2026) και κάποια στιγμή ήρθε σε αμηχανία, κατά τη διάρκεια συζήτησης με την Μαρία Ηλιάκη. Ο λόγος ήταν πως δεν γνώριζε ότι η μητέρα της παρουσιάστριας είχε πεθάνει πριν από χρόνια. Ζήτησε συγγνώμη και η ροή της συζήτησης συνεχίστηκε.

Στο σχετικό απόσπασμα, ο Άγγελος Μπράτης ανέφερε πως η μητέρα του ήταν μοδίστρα. Τότε η Μαρία Ηλιάκη τον ενημέρωσε ότι και η δική της μητέρα ήταν μοδίστρα, με τον σχεδιαστή να τη ρωτά αν έχει σταματήσει να ασχολείται. Η παρουσιάστρια τον ενημέρωσε ότι η μητέρα της έχει φύγει από τη ζωή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαρία Ηλιάκη: Κι εμένα η μαμά μου ήταν μοδίστρα να ξέρεις.

Άγγελος Μπράτης: Α, τι ωραία. Και τώρα; Δεν είναι;

Μαρία Ηλιάκη: Όχι, δεν ζει.

Άγγελος Μπράτης: Α, συγγνώμη, συγγνώμη.

Μαρία Ηλιάκη: Όχι, καλά, δεν πειράζει, έχει πεθάνει πολλά χρόνια. Ήταν μοδίστρα για καμιά δεκαριά χρόνια… Μη φανταστείς τώρα… Έραβε για μένα, για τις φίλες της…

Άγγελος Μπράτης: Α, όχι μοδίστρα δηλαδή, χομπίστρια.

Η Μαρία Ηλιάκη είχε αναφέρει στο παρελθόν πως είχε περάσει ευχάριστες και δυσάρεστες στιγμές με τη μητέρα της. Ποτέ όμως η σχέση τους δεν χάλασε. Τη σκεφτόταν έντονα ακόμα και όταν ετοιμαζόταν να φέρει στον κόσμο το πρώτο παιδί της, το 2021, όπως είχε αναφέρει η ίδια.

«Όταν χάνεις τη μητέρα σου, αισθάνεσαι ορφάνια, μια μεγάλη μοναξιά» είχε πει η Μαρία Ηλιάκη σε παλαιότερη συνέντευξή της. «Εκτός του ότι ήταν το λιμάνι μου και απευθυνόμουν σ’ εκείνη για ό,τι κι αν συνέβαινε, ήταν και ο άνθρωπος στον οποίο ξεσπούσα» είχε προσθέσει.