Άκης Πετρετζίκης: Είναι δύσκολο κομμάτι η κόρη για έναν πατέρα, νιώθεις τόσο ευάλωτος

Ο Άκης Πετρετζίκης βρέθηκε καλεσμένος της Ναταλίας Γερμανού στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» το μεσημέρι του Σαββάτου (22-11-2025) και μίλησε μεταξύ άλλων για την κόρη και τον γιο του. Όπως είπε, αν και αγαπάει το ίδιο τα παιδιά του, οι δικές του αντιδράσεις είναι πολλές φορές διαφορετικές.

Ο Άκης Πετρετζίκης παραδέχτηκε πως: «Είναι δύσκολο κομμάτι η κόρη για έναν πατέρα. Είναι η “αχίλλειος πτέρνα” του ανδρός η κόρη του. Ό,τι στραβό μπορεί να του συμβεί, μπορεί να του συμβεί μόνο και μόνο για την κόρη του.

Νιώθεις τόσο ευάλωτος όταν έχεις δίπλα την κόρη σου… Άλλη αίσθηση έχει ο άνδρας όταν είναι με τον γιο του και άλλη με την κόρη του», είπε ο Άκης Πετρετζίκης.

Για τον χρόνο που περνά μακριά από τα παιδιά του ανέφερε σε άλλο σημείο: «Νιώθω ενοχικά γιατί με το “Akis Tour” φεύγω τετραήμερα οπότε αφήνω μόνη την γυναίκα μου με τα παιδιά. Υπάρχει μια ενοχικότητα γι’ αυτό το πράγμα. Επειδή λείπω αρκετά, όταν επιστρέφω προσπαθώ να γίνομαι ένα με τα παιδιά», είπε ο Άκης Πετρετζίκης.

Πριν από περίπου ένα χρόνο, ο Άκης Πετρετζίκης είχε μιλήσει για τις αλλαγές που έφεραν τα δύο παιδιά του, τόσο στη δική του ζωή όσο και σε εκείνη της συζύγου του.