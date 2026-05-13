Απαστράπτουσα η Τζέιν Φόντα στο 79ο Φεστιβάλ Καννών: Με τουαλέτα Gucci και φουλ στην παγιέτα

Η Τζέιν Φόντα πραγματοποίησε μία εμφάνιση αντάξια του θρύλου της, στην πρεμιέρα του 79ου Φεστιβάλ Καννών.

Απαστράπτουσα η Τζέιν Φόντα πόζαρε στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Καννών δίπλα στη Ντέμι Μουρ φορώντας μία custom μάξι δημιουργία Gucci με μακριά μανίκια, κεντημένη εξ’ ολοκλήρου με μαύρες παγιέτες και απέδειξε πως το στιλ δεν έχει ηλικία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το λουκ ολοκληρώθηκε με κοσμήματα από τη συλλογή Pomellato High Jewelry, ανάμεσα στα οποία ξεχώριζε ένα μοναδικό περιδέραιο, ενώ τα γκρίζα μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε ανάλαφρους κυματισμούς με πλούσιο όγκο.

Λίγο αργότερα, η 88χρονη βραβευμένη με Όσκαρ σταρ ανέβηκε στη σκηνή μαζί με την ηθοποιό Γκονγκ Λι για να κηρύξουν επίσημα την έναρξη της διοργάνωσης.

Η εκδήλωση αυτή «μας επιτρέπει να συναντιόμαστε και να συνδεόμαστε» μεταξύ μας, τόνισε η Γκονγκ Λι. «Πιστεύω ότι ο κινηματογράφος ήταν πάντα μια πράξη αντίστασης καθώς διηγούμαστε ιστορίες και οι ιστορίες είναι αυτές που διαμορφώνουν έναν πολιτισμό», δήλωσε με τη σειρά της η Τζέιν Φόντα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το περιοδικό People, αυτή ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά τον θάνατο του πρώην συζύγου της, Τεντ Τέρνερ.

Η Φόντα υπήρξε η τρίτη σύζυγος του μεγιστάνα των μέσων, με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 1991 έως το 2001. Παρά το γεγονός ότι οι δρόμοι τους χώρισαν επίσημα πριν από δύο δεκαετίες, η ηθοποιός διατήρησε μία βαθιά τρυφερότητα για τη σχέση τους, αποκαλώντας τον συχνά ως τον «αγαπημένο πρώην σύζυγό της».

Η ηθοποιός Τζέιν Φόντα αποχαιρέτησε δημόσια τον πρώην σύζυγό της, Τεντ Τέρνερ και ιδρυτή του CNN, που πέθανε σε ηλικία 87 ετών, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο που της έκανε να πιστέψει στον εαυτό της και να νιώσει πως την είχαν πραγματικά ανάγκη.

Η 92χρονη Τζόαν Κόλλινς έκλεψε τα φλας στο κόκκινο χαλί της τελετής έναρξης του 79ου Φεστιβάλ Καννών.