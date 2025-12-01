Αλεξάνδρα Νίκα: Ο γιος της φόρεσε ενδυμασία του NBA με το όνομα του Κωνσταντίνου Αργυρού – Δείτε την ανάρτηση

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν τον τελευταίο 1 χρόνο ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η εκλεκτή της καρδιάς του, Αλεξάνδρα Νίκα, από τότε που καλωσόρισαν τον γιο τους Βασίλη.

Ο μικρός Βασίλης – τον οποίο φωνάζουν Μπίλυ – έχει κλέψει την καρδιά των γονιών του και τους έχει χαρίσει μοναδικές οικογενειακές στιγμές. άλιστα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα δεν κρύβουν την χαρά και την ευτυχία τους, αφού συχνά ανεβάζουν στιγμιότυπα με το παιδί τους στα social media.

Μάλιστα, πρόσφατα το ζευγάρι ταξίδεψε στην Νέα Υόρκη, με αφορμή την μεγάλη sold out συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Barkleys Center και μαζί φυσικά βρέθηκε και ο γιος τους!

Η Αλεξάνδρα Νίκα, μάλιστα, έφτιαξε ειδική μπλούζα στον μικρό Βασίλη, με αφορμή τη συναυλία, όπου στην πλάτη έγραφε το όνομα του «Αργυρός».

Τις δυο φωτογραφίες μοιράστηκε η ίδια η Αλεξάνδρα Νίκα στα social media, δείχνοντας μας τον γιο της σε stories στο Instagram.

Υπενθυμίζεται ότι η σχέση του τραγουδιστή και της κόρης του Γιώργου Νίκα και της Μιράντας Πατέρα ξεκίνησε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όταν ακόμα εκείνη σπούδαζε στην Αμερική. Το καλοκαίρι του 2025 παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο ενώ περίπου ενάμιση μήνα αργότερα, βάφτισαν τον Αργυρό junior.