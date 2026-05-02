Ιωάννα Τούνη: Ο χορός και η αποκάλυψη για τον σύντροφό της – «Το αγόρι μου είναι “Ρουβίτσος”»

Η Ιωάννα Τούνη λατρεύει να μοιράζεται καθημερινά όλα της τα νέα με τους followers της στο Instagram και κάποιες φορές αναφέρεται και στον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

Η γνωστή influencerr ξύπνησε το Σάββατο (02.05.2026) με πολλή όρεξη διότι κατάφερε να κοιμηθεί καλά το βράδυ και αποκάλυψε στους θαυμαστές της ότι το βράδυ θα διασκεδάσει στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται ο Σάκης Ρουβάς, καθώς ο αγαπημένος της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης είναι «Ρουβίτσος».

Σημειώνεται ότι μία ημέρα νωρίτερα η επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη είχε πάει τον γιο της, Πάρη, στο αεροδρόμιο για να περάσει αυτές τις ημέρες με τον πατέρα του, Δημήτρη Αλεξάνδρου.

«Λοιπόν, χθες επιτέλους κοιμήθηκα. Γενικά με τον Παρούλη πάντα, μέχρι και τώρα, ξυπνάγαμε πάρα πολλές φορές για γάλα, για αγκαλίτσα. Οπότε, πρώτο βράδυ χθες που κοιμήθηκα συνεχόμενα και νιώθω γεμάτη ενέργεια. Είμαι έτοιμη να αδράξω τη μέρα μου!

Σήμερα το βράδυ επίσης έχω κανονίσει με την παρέα μου να πάμε Ρουβά. Και δεν σας το έχω πει, αλλά το αγόρι μου είναι “Ρουβίτσος”. Όχι, δεν κατάλαβες, είναι σοβαρός “Ρουβίτσος”. Και περιμένει τώρα ειδικά η Στέλλα, η κολλητή μου, να τον δει να χορεύει Ρουβά ξέφρενα, για να γελάει. Όχι, δεν κατάλαβες, δεν βγαίνει για ποτό με τίποτα, τον παρακαλάω. Πρέπει να ‘χω ή γενέθλια ή να ‘ναι τώρα δηλαδή, καλή ώρα, που θα βγει για τον Σάκη. Αυτά», είπε η γνωστή influencer στο βίντεο που δημοσίευσε.

«Έλα καλημέρα με τέλεια διάθεση και φουλ ενέργεια γιατί επιτέλους κοιμήθηκα συνεχόμενο 8ωρο», έγραψε ως λεζάντα η Ιωάννα Τούνη στο βίντεο που ανέβασε.

Εν τω μεταξύ, ο Σάκης Ρουβάς στο κέντρο που εμφανίζεται στη Θεσσαλονίκη ερμηνεύει και πιο λαϊκά τραγούδια. Πρόσφατα, είχε δημοσιευθεί ένα βίντεο από τη στιγμή που εκείνος ερμηνεύει το εμβληματικό τραγούδι «Κάτω απ’ το πουκάμισό μου» του Στέλιου Καζαντζίδη.