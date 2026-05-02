Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ήμασταν 11 χρόνια αχώριστοι, έφυγα για να παρουσιάσω το “Nomads” και ο σκύλος μου πέθανε

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έδωσε μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη και μίλησε για την απώλεια του Arnie, του αγαπημένου του σκύλου.

Ο γνωστός παρουσιαστής μίλησε στην εκπομπή «Pet Stories» το Σάββατο (02.05.2026) και εξομολογήθηκε τα πάντα για τον τετράποδο φίλο που τον συντρόφεψε για 11 χρόνια. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ανέφερε ότι ο σκύλος του πέθανε όταν εκείνος είχε φύγει από την Ελλάδα για να παρουσιάσει το ριάλιτι «Nomads».

«Τον Arnie τον είχα 11 χρόνια. Τον βρήκα στον δρόμο και είναι το σημείο αναφοράς στη ζωή μου, ο καλύτερος τετράποδος μου φίλος που υπήρξε ποτέ. Τον βρήκα έξω από το Άγιο Όρος κάπου το 2005 ταλαιπωρημένο με σπασμένο πόδι, ήρθε και κάθισε απέναντί μου. Αυτός με διάλεξε. Με κοιτάει τον κοιτάω και σα να μου λέει “τι να σου πω ρε φίλε;”. Ρωτάω τα παιδιά ποιανού είναι ο σκύλος αυτός και μου λένε κανενός, γυρνάει εδώ και χρόνια και λέω “πώς μπορώ να τον πάρω; Θα στεναχωρηθεί κανείς άμα τον πάρω;” Μου λένε “όχι” και τελικά ήρθε στην Αθήνα», είπε αρχικά για τη γνωριμία του με τον πιο αγαπημένο του τετράποδο φίλο.

«Ήταν τα ωραιότερα χρόνια της ζωής μου και είχαμε και το πιο άδοξο τέλος. Ένα τέλος που θυμίζει ταινία. Ενώ ήμασταν 11 χρόνια αχώριστοι, πέθανε όταν έφυγα στο “Nomads” για να το παρουσιάσω και μου έλεγαν ότι το τελευταίο βράδυ ότι κοιτούσε την πόρτα. Είχε κολλήσει τα μάτια του στην πόρτα, σα να με περίμενε», εξομολογήθηκε ακόμα.

«Είμαι και γενικά φορτισμένος αυτή την εποχή, θα βάλω τα κλάματα. Δεν πρόλαβα να τον αποχαιρετήσω και το κουβαλάω αυτό. Αυτή την σκηνή την έχω αποτυπωμένη. Φοβήθηκα μήπως νόμιζε ότι τον άφησα. Γι’ αυτό δεν ήθελα να κάνουμε αυτή την κουβέντα, είμαι φορτισμένος. Πάντα μου κάθεται σα να μην ήμουν εγώ εντάξει στη σχέση μας», παραδέχτηκε παράλληλα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Την περίοδο που πήρα φαρμακευτική αγωγή για να μπορέσω να ξαναβρώ το είναι μου και μέσα από ψυχιατρική βοήθεια να βρω την ισορροπία μου, απλά αυτός ήταν εκεί και με κοιτούσε. Δεν με έβλεπε να γελάω. Το ένιωθε ότι δεν είμαι καλά. Δεν είχα καθόλου κουράγιο», πρόσθεσε ο δημοφιλής παρουσιαστής.