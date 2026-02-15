Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Ο σκύλος μου είναι ο Βαλεντίνος μου, δεν χρειάζεται πάντα η συντροφιά ενός άντρα

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου παραχώρησε δηλώσεις στην Μαρία Αντωνά, για την εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» στον ΑΝΤ1 και τόνισε πως βρίσκεται στην καλύτερη φάση της ζωής της. Όπως είπε δεν είναι σε σχέση αυτή την περίοδο, ενώ ανέφερε πως υπό προϋποθέσεις θα έδινε δεύτερη ευκαιρία σε πρώην της. Η influencer εξετάζει με προσοχή τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα και λέει πως θα την ενδιέφερε η παρουσίαση του «My Style Rocks» σε περίπτωση που πάρει έγκριση τη νέα σεζόν.

«Ο σκύλος μου είναι ο Βαλεντίνος μου, δεν έχουμε ανάγκη κανέναν, περνάμε τέλεια. Δεν χρειάζεται πάντα η συντροφιά ενός άντρα για να είμαστε γεμάτες, είναι η στιγμή να πατήσουμε στα πόδια μας και να κάνουμε πράγματα για τον εαυτό μας», τόνισε αρχικά η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

Σε ερώτηση για τις σχέσεις της, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου παραδέχτηκε: «Θα ξαναέδινα ευκαιρία σε παλιά μου σχέση. Το μεγαλύτερο ψέμα ήταν όταν άκουσα για παραγωγούς εκπομπών οι οποίοι υποτίθεται είχαν σχέση μαζί μου και κανόνιζα συμβόλαια με άπειρα λεφτά για να συμμετέχω σε προγράμματα, στα οποία δεν ήθελα ούτε απ’ έξω να περάσω».

Σε άλλο σημείο η Αλεξάνδρα δήλωσε ότι θα ήθελε να παρουσιάσει το «My Style Rocks», ενώ δεν έκρυψε την αγάπη της για τη μουσική και τη Eurovision: «Το My Style Rocks μου ταιριάζει λίγο περισσότερο σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Θα μου άρεσε να είμαι σε μπαλέτο της Eurovision, αγαπώ το κομμάτι του τραγουδιού και της μουσικής λίγο παραπάνω απ’ την τηλεόραση πια».

«Περνάω την καλύτερη φάση της ζωής μου, αισθάνομαι πολύ καλά. Έχω αποβάλει οτιδήποτε με βάραινε και οτιδήποτε τοξικό, νιώθω πια πως ό,τι κάνω, το κάνω για τον εαυτό μου, χωρίς να απολογηθώ σε κανέναν».

Η influencer εξήγησε ότι πολλές φορές δείχνει διαφορετική εικόνα από αυτή που είναι πραγματικά: «Άθελά μου φαίνομαι απρόσιτη. Στην πορεία όταν με γνωρίζουν, μου λένε ότι δεν έχω καμία σχέση με αυτό που δείχνω. Μου αρέσει ο άντρας να κάνει την πρώτη κίνηση. Οι γυναίκες σίγουρα κρίνονται περισσότερο από γυναίκες, είμαστε πιο άδικες μεταξύ μας, κάποιες συγκεκριμένες τα βάζουν μαζί σου και επιμένουν».

