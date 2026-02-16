Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: «Σίγουρα ένας άνθρωπος δεν μπορεί να αλλάξει 100%»

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast Star» και αναφέρθηκε στις δεύτερες ευκαιρίες.

Η επιχειρηματίας και influencer, Αλεξάνδρα Παναγιώταρου είπε αρχικά ότι «οι ευκαιρίες είναι για να δίνονται».

«Σίγουρα ένας άνθρωπος δεν μπορεί να αλλάξει 100%. Πιστεύω ότι μπορείς να πάρεις μια βελτιωμένη έκδοση ενός ανθρώπου», δήλωσε η ίδια δίνοντας ελπίδες σε κάποιους που μπορεί να έχουν περάσει δύσκολα σε μία σχέση, είτε ερωτική είτε φιλική.

«Δεν μίλησα για κάποια συγκεκριμένη σχέση, μίλησα για δεύτερες ευκαιρίες γενικά. Στη ζωή όλα είναι πιθανά και ανοιχτά, οπότε δεν θα σου ονοματίσω τον σύντροφο», διευκρίνισε τέλος η επιχειρηματίας.