Μαρία Αντωνά: Με τον Γιώργο Λιάγκα έχω στο μυαλό μου το «για πάντα», θα μπορούσα να ζήσω στην Τήνο

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Μαρία Αντωνά και αναφέρθηκε στον μεγάλο έρωτα που ζει στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα. Η γνωστή δημοσιογράφος εξομολογήθηκε ότι ο γάμος δεν είναι στο μυαλό της, όμως θέλει να περάσει το υπόλοιπο της ζωής της μαζί με τον σύντροφό της

Η Μαρία Αντωνά ήταν καλεσμένη την Τετάρτη (27.05.2026) στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε για όλα στην Κατερίνα Καινούργιου. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι αγάπησε τον Γιώργο Λιάγκα από την πρώτη στιγμή που την προσέγγισε και έγιναν ζευγάρι.

«Πολλές φορές όλοι μένουν σε μια εικόνα και το πώς μπορεί αυτή να είναι και να συνδυαστεί, αλλά ουσιαστικά η σχέση τι είναι; Είναι χημεία, η επικοινωνία που έχεις με έναν άνθρωπο. Τον πιο τέλειο άνδρα να έχεις, τον πιο κούκλο άνδρα, όταν αυτός δεν σε αφουγκράζεται, δεν περνάς καλά και δεν έχεις επικοινωνία και δεν μπορεί να σε αισθανθεί, τι να το κάνεις;», είπε αρχικά η Μαρία Αντωνά.

«Τον αγαπάω, τον Γιώργο τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή και η προσέγγισή του ήταν αυτή που μίλησε στην καρδιά μου. Με συγκίνησε πολύ η προσέγγισή του με τον τρόπο που έγινε. Μου έβγαλε κάτι πολύ συναισθηματικό και αυτός είναι ο λόγος που έδωσα μια ευκαιρία σε όλο αυτό που συμβαίνει. Είμαι ένας άνθρωπος που εάν δεν συνδεθώ ψυχικά και συναισθηματικά, δεν μπορώ να δώσω», ανέφερε αμέσως μετά για την σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα.

«Θέλω να σου πω ότι η μητέρα μου παντρεύτηκε δεύτερη φορά, έκανε δεύτερο γάμο και έχω μία αδερφή από άλλο μπαμπά, είναι ετεροθαλής αδερφή. Οπότε για μένα μου είναι πολύ οικείο (σ.σ. ο σύντροφός μου να έχει παιδιά). Δεν μου είναι κάτι το οποίο μου είναι άγνωστο τελείως…», σημείωσε ακόμα.

«Κοίταξε να δεις, δεν το έχω συζητήσει (σ.σ. αν θα ήθελε να παντρευτεί ξανά ο Γιώργος Λιάγκας). Και είναι από τα πράγματα που και κάποιος άλλος να ήτανε, που να μην είχε ούτε ξαναπαντρευτεί ούτε την οικογένειά του, δεν είμαι από τις γυναίκες που θα μπω σε μία διαδικασία να κάνω τέτοιες συζητήσεις ή το να ζητήσω πράγματα. Δηλαδή θεωρώ πραγματικά ότι κάποια πράγματα στη ζωή σου τα φέρνει ο Θεός ή δεν τα φέρνει ο Θεός. Οπότε όλο αυτό το έχω αφήσει, αλήθεια σου λέω, το έχω αφήσει εν λευκώ και ό,τι είναι να ‘ρθει στη ζωή μου, όπως είναι να ‘ρθει και με όποιον τρόπο είναι να ‘ρθει, είναι για μένα πολύ…», απάντησε όταν η Κατερίνα Καινούργιου τη ρώτησε περί γάμου.

«Αυτά στη ζωή πραγματικά πιστεύω ότι προκύπτουν. Προκύπτουν από τα συναισθήματα, από την αγάπη και από το πώς μπορεί να οδηγηθεί μια κατάσταση γενικά. Οπότε το έχω έτσι στο μυαλό μου. Δηλαδή δεν είμαι από τις γυναίκες, ας πούμε από πολύ μικρή που έλεγα “οπωσδήποτε ξέρεις τώρα, πρέπει να παντρευτώ”. Αφήνω τη ζωή μου και επειδή έχω περάσει και πολύ δύσκολες καταστάσεις, την αφήνω πραγματικά να εξελιχθεί όπως είναι να ‘ρθει. Και με τα καλά της και με τα κακά της», πρόσθεσε η Μαρία Αντωνά.

«Αυτή η συνειδητοποίηση για μένα μού ξεκαθάρισε όλο αυτό το κομμάτι όταν πέθανε η μαμά μου. Επειδή πέθανε πάρα πολύ νέα, στα 55, δηλαδή καλή ώρα έβλεπα τώρα την περίπτωση τη δική μας, της Γωγώς Μαστροκώστα, και μου θύμισε πάρα πολύ όλο αυτό που ζήσαμε με τη μητέρα μου. Όταν βλέπεις έναν νέο άνθρωπο να φεύγει από τη ζωή, τώρα μιλάμε για μια γυναίκα η οποία δεν είχε ούτε ρυτίδες στο πρόσωπό της, ήταν ένα κοριτσάκι. Λες ότι ό,τι και να κάνω, ό,τι όνειρα να κάνω και ό,τι σχέδια μπορεί να κάνω, όλα αυτά, κοίταξε να δεις πώς μπορεί να ανατραπούν μέσα σε μία μέρα. Γιατί σε μας ήταν κάτι πάρα πολύ ξαφνικό που συνέβη μέσα σε μία μέρα», εξομολογήθηκε στη συνέχεια.

«Εγώ δένομαι πάρα πολύ συναισθηματικά και με τους ανθρώπους που επιλέγω στη ζωή μου, είτε αυτοί είναι συνεργάτες μου, φίλοι μου. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να είσαι κάπως διαφορετικά. Δηλαδή, η ζωή τι είναι ουσιαστικά; Ο ζυγός της ζωής τι είναι; Ότι σηκώνουμε μαζί και τα εύκολα, αλλά σηκώνουμε μαζί και τα δύσκολα. Θέλω το “για πάντα”. Πολύ! Γιατί ξέρεις τι; Αγαπώ τις επιλογές μου. Δηλαδή εγώ μπορεί να έχω τώρα ας πούμε, σου λέω για παράδειγμα, ένα ρούχο που μπορεί να το έχω από το γυμνάσιο ή από το λύκειο, και το θέλω, δεν θέλω να το πετάξω! Πολύ δύσκολα δηλαδή μπαίνω στη διαδικασία να πετάξω πράγματα ή να ανακυκλώσω πράγματα. Δηλαδή, αν δεν είμαι εκεί στον άνθρωπό μου δίπλα, να τον στηρίξω, να τον βοηθήσω σε μία δύσκολη κατάσταση και εκεί που με χρειάζεται, πού να είμαι; Μόνο στο να περνάμε καλά; Και με τον Γιώργο έχω στο μυαλό μου αυτό, το «για πάντα». Και έτσι είναι το φυσιολογικό, να γνωρίσεις έναν άνθρωπο και να σκέφτεσαι ότι με αυτόν τον άνθρωπο εγώ θέλω να γεράσω μαζί. Και ξέρεις τι; Πολλές φορές, αυτό το σκέφτομαι και σε συνάρτηση με αυτό που είπες σε σχέση με την ηλικία και τη διαφορά ηλικίας… Καλά, δεν είναι και πολύ μεγάλη διαφορά, αλλά αυτό θέλω να σου πω. Λέω ρε παιδί μου ότι εγώ δεν θέλω να μεγαλώσω και να είμαι χωρίς αυτόν. Θέλω να είμαστε μαζί και να μεγαλώσουμε μαζί. Γενικά, είμαι άνθρωπος πολύ συναισθηματικός», δήλωσε αμέσως μετά η Μαρία Αντωνά.

Όσο για το αν θα συνεργαζόταν με τον σύντροφό της, η Μαρία Αντωνά ξεκαθάρισε: «Κοίταξε να δεις, θα σου πω όλη την αλήθεια. Πριν πάρα πολλά χρόνια μου είχε κάνει μία πρόταση ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, τότε, για να συμμετέχω στο “Late Night” που είχαν κάνει στον ΑΝΤ1. Αν θυμάσαι, είχα περάσει από δοκιμαστικό. Είχαν πάρει τη Νικολέττα Ράλλη. Και επίσης για το κομμάτι του πρωινού, πριν γίνουμε ζευγάρι, με είχε προσεγγίσει δύο φορές ο Γιώργος για να συμμετέχω στο κομμάτι της εκπομπής. Αλλά τότε επειδή ήμουν με την Mπέττυ Μαγγίρα, και εγώ με τους ανθρώπους που είμαι μαζί δένομαι πολύ, είχα αποφασίσει να παραμείνω στο Open μαζί με την Μπέττυ. Οπότε δεν είχα κάνει τη μετάβαση, να φύγω από εκείνη την εκπομπή για να πάω σε μία άλλη».

«Σε ό,τι αφορά το κομμάτι του πρωινού, εκεί δεν θα συνεργαστώ. Στο έχουμε πει, ότι είναι κάτι που δεν μας αφορά. Αλλά σε οτιδήποτε άλλο θα μπορούσα να κάνω, αν για παράδειγμα θα μπορούσα να κάνω μια βραδινή εκπομπή, ίσως εκεί να μπορούσαμε να υπάρξουμε σαν ένα δίδυμο», είπε ακόμα η Μαρία Αντωνά.

«Εγώ στην Τήνο πάντως θα μπορούσα να ζήσω. Είναι, ειλικρινά στο λέω, ένα νησί που μου αρέσει πάρα πολύ και θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου τα επόμενα χρόνια», ανέφερε η Μαρία Αντωνά σε άλλο σημείο της συνέντευξής της.