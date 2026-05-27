Βαγγέλης Γερμανός: Ακυρώθηκε η εμφάνισή του στην Ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της περσινής χρονιάς, η Ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη επιστρέφει το καλοκαίρι του 2026, καθιερώνοντας το «Καλοκαίρι αλλιώς» ως έναν από τους πιο ξεχωριστούς καλοκαιρινούς προορισμούς της Αθήνας. Ωστόσο μία από τις προγραμματισμένες εμφανίσεις, αυτή του Βαγγέλη Γερμανού ακυρώθηκε.

Ο γνωστός τραγουδιστής θα εμφανιζόταν στην Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη μαζί με τη Σαλίνα Γαβαλά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστός ο λόγος που η συναυλία του Βαγγέλη Γερμανού δε θα πραγματοποιηθεί.

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η προγραμματισμένη εμφάνιση του Βαγγέλη Γερμανού με τη Σαλίνα Γαβαλά στην Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, το Σάββατο 6 Ιουνίου, ακυρώνεται. Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία», ανέφερε η ανακοίνωση του των Αθηναϊκών Θεάτρων.

